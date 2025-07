Rebić je Vučeviću poručio da ne želi plaću kao Livaja. Ali ipak...

Hajduk želi Antu Rebića, Rebić želi Hajduk. Žestoki ljetni mercato ponekad je nemilosrdan pa pregovori iscrpe i dušu i tijelo što je svakako slučaj i s velikom željom Splićana, koju na Poljud dovode već više od godinu dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Malonogometna utakmica veterana Hajduka i Torcide Mertojak | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Bivši hrvatski reprezentativac bi, nema sumnje, bio najzvučnije pojačanje Hajduka ovoga ljeta, no iako je cijeli posao naišao na zid i dalje nije definitivno propao. Problem je, naravno, u Rebićevoj godišnjoj plaći, odnosno financijskom aspektu kojeg Hajduk pokušava riješiti.

Sportski direktor Goran Vučević postavio je limit na godišnje plaće igrača koji dolaze i on iznosi 350 tisuća eura. S Rebićem je htio ići i do 400 tisuća uz dodatnih 100 tisuća eura bonusa. SN javlja da krilni napadač, ustvari, od Vučevića nije tražio konkretan iznos već da mu je rekao da ga zove kao glavno pojačanje, no nudi dvostruko manji ugovor od nekih igrača, a ne priča o Marku Livaji.

Dakle, Rebić je sportskom direktoru Hajduka poručio da očekuje da bude plaćen na razini najskupljeg igrača 'bilih' koji se ne zove Livaja.

Drugi faktor u cijeloj priči je što Rebić ima ponude iz inozemstva. Primamljive ponude klubova gdje bi zarađivao 2,2 milijuna eura godišnje što je bitna razlika u odnosu na primanja na Poljudu.

No, priči još nije kraj. Ima nade za dolazak u Split jer gdje ima volje, ima i načina. Ako Hajduk toliko žarko želi Rebića, formula uspjeha će se pronaći.