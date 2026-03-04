Obavijesti

OKRŠAJ SA SUCEM

Rebić: Kolarić je rekao 'Trebao sam ti dati tri crvena kartona!'

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
Rebić: Kolarić je rekao 'Trebao sam ti dati tri crvena kartona!'
Foto: Nel Pavletić, Igor Šoban/PIXSELL

Hajduk ispao u dramatičnom četvrtfinalu Kupa protiv Rijeke uz tri gola u nadoknadi! Rebić oštro napao suca Kolarića, moguće sankcije za obje strane

Admiral

Hajduk je u neviđenim okolnostima ispao od Rijeke u četvrtfinalu Kupa uz tri gola u nadoknadi (3-2), a Ante Rebić bio je jedan od protagonista neuvjerljive izvedbe glavnog suca Patrika Kolarića koji nije uspio disciplinskim mjerama smiriti igrače.

Sam Rebić je od starta bio prilično agresivan, sukobljavao se s igračima, dobio je žuti karton za lakat u glavu sredinom prvog dijela, a mogao je i još pokoji. No on je u nevjerojatnom istupu nakon dvoboja sasuo paljbu po čakovečkom sucu rekavši da je jako loše vodio utakmicu, da je to cirkus, da ga netko treba kontrolirati, a ne sviđa mu se ni Zdenko Lovrić, dok su mu pozitivni primjeri, kaže, Dario Bel, Ante Čulina i Patrik Pavlešić. Kazao je kako je za kriterij i vođenje utakmice prigovorio i samom Kolariću.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
83
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem, evo. Nije nas sudac uništio, nego jednostavno svojim odlukama tijekom utakmice, kriterijem u koji on uopće nije siguran. Sudi njima penal za 1-1 i pričam s Orečom i Majstorovićem da će nama u idućih sedam minuta suditi sve. I tako je bilo, možete pogledati snimku. Svaki polufaul, ne-faul je bio naš - rekao je Rebić i dodao kako suca ipak ne krivi za poraz.

No jasno je da će zbog ovakvog istupa on biti kriv pred disciplinskim sucem koji bi ga mogao neko vrijeme poslati na hlađenje. Neovisno o tome što će o sudačkom kriteriju i spornim situacijama misliti šef sudačke organizacije Bertrand Layec, koji bi mogao sankcionirati i Kolarića.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
