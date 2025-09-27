Rebić nakon pobjede: 'Sretan sam što sam zabio prvi gol, ali ja nikada nisam bio golgeter'

Hajduk je uspio uzeti sva tri boda na domaćem terenu protiv Lokomotive. Ante Rebić i Anthony Kalik zabili su za jako važnu pobjedu "bilih" koji su se sada izjednačili s Dinamom na vrhu tablice, ali zagrebačka momčad u nedjelju igra utakmicu osmog kola. Utakmicu je prokomentirao Rebić kojem je ovo bio prvi gol u dresu Hajduka.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk, pogotovo jer je na strani Torcide, ali još bolje je da smo pobijedili i da smo se izvukli iz ovog teškog tjedna. Imali smo malo vremena za pripremu, a ovo je bila fizički jako zahtjevna utakmica. Nedostajao mi je osjećaj zabiti gol, ali ja cijelu karijeru govorim da nisam neki golgeter i momčadi pomažem na neki svoj način - rekao je Rebić pa dodao:

- Odlučili smo za ovu utakmicu napraviti taktičke promjene i krenuli smo s tri u obrani, ja i Pukštas smo bili iza Livaje te to djelovalo dosta dobro. Ja sam dosta umoran, nakon putovanja u Koprivnicu imali smo jako malo vremena za odmor. Prvenstvo je maraton, bit će uspona i padova, ali je bitno da ostanemo fokusirani. Mi kao momčad možemo još samo rasti jer se i dalje upoznajemo, dug je proces pred nama.

Hajduk sada očekuje gostovanje u Vinkovcima gdje će igrati protiv Vukovara.