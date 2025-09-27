Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZABIO PRVIJENAC

Rebić nakon pobjede: 'Sretan sam što sam zabio prvi gol, ali ja nikada nisam bio golgeter'

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rebić nakon pobjede: 'Sretan sam što sam zabio prvi gol, ali ja nikada nisam bio golgeter'
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odlučili smo za ovu utakmicu napraviti taktičke promjene i krenuli smo s tri u obrani, ja i Pukštas smo bili iza Livaje te to djelovalo dosta dobro, rekao je Rebić nakon utakmice

Hajduk je uspio uzeti sva tri boda na domaćem terenu protiv Lokomotive. Ante Rebić i Anthony Kalik zabili su za jako važnu pobjedu "bilih" koji su se sada izjednačili s Dinamom na vrhu tablice, ali zagrebačka momčad u nedjelju igra utakmicu osmog kola. Utakmicu je prokomentirao Rebić kojem je ovo bio prvi gol u dresu Hajduka.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk, pogotovo jer je na strani Torcide, ali još bolje je da smo pobijedili i da smo se izvukli iz ovog teškog tjedna. Imali smo malo vremena za pripremu, a ovo je bila fizički jako zahtjevna utakmica. Nedostajao mi je osjećaj zabiti gol, ali ja cijelu karijeru govorim da nisam neki golgeter i momčadi pomažem na neki svoj način - rekao je Rebić pa dodao:

- Odlučili smo za ovu utakmicu napraviti taktičke promjene i krenuli smo s tri u obrani, ja i Pukštas smo bili iza Livaje te to djelovalo dosta dobro. Ja sam dosta umoran, nakon putovanja u Koprivnicu imali smo jako malo vremena za odmor. Prvenstvo je maraton, bit će uspona i padova, ali je bitno da ostanemo fokusirani. Mi kao momčad možemo još samo rasti jer se i dalje upoznajemo, dug je proces pred nama.

Hajduk sada očekuje gostovanje u Vinkovcima gdje će igrati protiv Vukovara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića
PIŠU MEDIJI U BIH

Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića

Kako piše portal Avaz, Mikić će postati sportski direktor kluba s Koševa, a na to mjesto postavio ga je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Uskoro bi sve trebao biti službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025