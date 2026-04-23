Rebić neće igrati protiv Rijeke

Ante Rebić (32) propustit će Jadranski derbi na Rujevici u nedjelju u 16 sati, u 32. kolu HNL-a. Krilni napadač ostaje bez nastupa zbog potresa mozga koji je zadobio u sudaru glavama s Eminom Hasićem u utakmici protiv Osijeka na Poljudu, koji je gostima donio pobjedu 1-0.

Rebić je odmah napustio teren, a nakon utakmice izgledao je dobro pa se činilo da će biti spreman za Rijeku. No, u srijedu se požalio na bolove i liječnici su utvrdili potres mozga. Uz Rebića, Hajduk će protiv Rijeke ostati i bez napadača Michelea Šege (25), koji propušta utakmicu zbog akumuliranih žutih kartona. Dobra vijest je povratak kapetana Marka Livaje (32), koji je preskočio utakmicu s Osijekom zbog kartona.

Pet kola prije kraja sezone Hajduk zaostaje za Dinamom 13 bodova. Ako Hajduk izgubi od Rijeke ili Dinamo u kasnijem terminu pobijedi Varaždin, zagrebački klub osigurat će naslov.

Rebić je stigao u Hajduk u ljeto 2025. Ove sezone upisao je 28 nastupa, sedam golova i pet asistencija u svim natjecanjima, a ugovor mu istječe na kraju sezone. Trener Gonzalo Garcia nije htio otkriti hoće li ostati.

- Moramo vidjeti sa sportskim direktorom. To su stvari koje ćemo interno iskomunicirati - rekao je.