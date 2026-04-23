HAJDUK OSTAO BEZ ASA

Rebić neće igrati protiv Rijeke

Piše Bruno Lukas,
Rebić neće igrati protiv Rijeke
Ante Rebić neće zaigrati u nedjelju protiv Rijeke. Hajduku pred ključnim derbijom stiže još jedna loša vijest

Ante Rebić (32) propustit će Jadranski derbi na Rujevici u nedjelju u 16 sati, u 32. kolu HNL-a. Krilni napadač ostaje bez nastupa zbog potresa mozga koji je zadobio u sudaru glavama s Eminom Hasićem u utakmici protiv Osijeka na Poljudu, koji je gostima donio pobjedu 1-0.

POGLEDAJTE GOLOVE VIDEO Stojković i Beljo srušili Istru u Puli, Dinamo za vikend može postati prvak. Evo sažetka
VIDEO Stojković i Beljo srušili Istru u Puli, Dinamo za vikend može postati prvak. Evo sažetka

Rebić je odmah napustio teren, a nakon utakmice izgledao je dobro pa se činilo da će biti spreman za Rijeku. No, u srijedu se požalio na bolove i liječnici su utvrdili potres mozga. Uz Rebića, Hajduk će protiv Rijeke ostati i bez napadača Michelea Šege (25), koji propušta utakmicu zbog akumuliranih žutih kartona. Dobra vijest je povratak kapetana Marka Livaje (32), koji je preskočio utakmicu s Osijekom zbog kartona.

GEMMA OWEN FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'
FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'

Pet kola prije kraja sezone Hajduk zaostaje za Dinamom 13 bodova. Ako Hajduk izgubi od Rijeke ili Dinamo u kasnijem terminu pobijedi Varaždin, zagrebački klub osigurat će naslov.

Rebić je stigao u Hajduk u ljeto 2025. Ove sezone upisao je 28 nastupa, sedam golova i pet asistencija u svim natjecanjima, a ugovor mu istječe na kraju sezone. Trener Gonzalo Garcia nije htio otkriti hoće li ostati.

- Moramo vidjeti sa sportskim direktorom. To su stvari koje ćemo interno iskomunicirati - rekao je.

Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

