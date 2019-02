Rebić zabio, Eintracht slavio: Hannover mu je mušterija...

U susretu protiv Werdera, 26. siječnja, Ante Rebić zabio je gol za Eintracht. Bila je to druga utakmica zaredom da zabija i činilo se da je nastavio s odličnom formom, no potom u sljedeće tri utakmice - ništa. Trudio se Ante, nudio, pucao, no lopta nikako nije htjela u gol. Do danas i gostovanja kod Hannovera, njegove stare mušterije.

Eintracht je pobijedio 2-0, a hrvatski reprezentativac zabio je vodeći gol za Eintracht. S 20-ak metara sjajno mu je asistirao Jović, a Ante lijepo primio loptu, ušao u šesnaesterac i s lijeve strane lijevom nogom pogodio suprotni kut. To je Antin deveti gol ove sezone, devet ih je zabio u Bundesligi i jedan u Europi. Trener Eintrachta zamijenio ga je u sudačkoj nadoknadi, a Ante je dobio veliki pljesak navijača Eintrachta. To mu je drugi gol u samo nekoliko dana, u četvrtak je zabio i Šahtaru u Europskoj ligi.

Foto: Swen Pförtner/DPA/PIXSELL

Inače, u prvom dijelu sezone, u 6. kolu Rebić je također protiv Hannovera bio posebno inspiriran, pobijedili su 4-1, a Rebić je zabio gol i asistirao. Ovom pobjedom Eintracht je skočio na šesto mjesto, koje vodi u europska natjecanja. U sljedećem kolu imat ćemo veliki okršaj hrvatskih napadača. U Frankfurt stiže Hoffenheim, za kojeg igra Andrej Kramarić... U prvom dijelu sezone Eintracht je pobijedio u Hoffenheimu 2-1, a Rebić je na toj utakmici imao šou.

Prvo je dobio nepotreban žuti karton, da bi potom zabio prekrasan gol za vodstvo Hoffenheima. Primio je loptu na dvadesetak metara od gola, krajičkom oka vidio da je golman istrčao i onda ga rutinski prebacio. Igrao je sjajno, a onda zbog jedne gluposti dobio drugi žuti, odnosno crveni karton.