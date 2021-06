Na Instagram profilu Ante Rebića pojavile su se iznenađujuće objave u kojima su glavne mete bili izbornik Zlatko Dalić koji je 'protratio generaciju' te stručni komentatori poput Roberta Prosinečkog, Antona Samovojske i Gorana Vlaovića.

Ubrzo nakon toga te su objave nestale te su ostale samo dvije Instagram priče od kojih se jedna u pozitivnom tonu prisjetila srebra iz Rusije 2018. godine, a par minuta kasnije nestao je i Rebićev Instagram profil.

Dalić se nakon toga nije oglašavao te nije poznato kako je točno i zašto došlo do tih objava. Anton Samovojska već mu je odgovorio te rekao da nije jasno čime ga je uznemirio, međutim, ovo nije prvi Rebićev gaf. I ranije je znao pomalo nerazumljivo postupiti.

Prokomentirao ga je i Prosinečki koji je rekao da ne zna niti tko je Rebić.

Italija - gluperda od države

Još davne 2014. godine kad je Rebić kao 20-godišnjak bio u Fiorentini u Italiji mu je bilo - dosadno.

Tad je objavio riječi “Gadi mi se” i uz njih dodao nekoliko talijanskih zastava. Reakcije prijatelja stigle su vrlo brzo, a on je nastavio s neprimjerenim komentarima poput “Najgluplja zemlja na svitu, kunem se”, “Koja glupa zemlja” i “Koja gluperda od države’’.

- Ne mogu vjerovati da je to nekoga uzbudilo. Pa valjda je jasno da sam se šalio?! Nisam mislio na Italiju kao zemlju, na klub, suigrače, na ljude koji ovdje žive - objasnio je svoje riječi Rebić i pa nastavio:

- Već dugo vučem ozljedu, ne igram, ne treniram, samo se dosađujem po cijele dane između terapija. Kao što me u Splitu nekad ubijala južina, tako me ovdje ubija dosada. A kad je tako, ‘visim’ na društvenim mrežama. I to je sve. Moji prijatelji to znaju, pa smo se malo našalili.

- Ništa, očito ću morati paziti što pišem i koga sve prihvaćam za prijatelja... - tad je zaključio.

Nova pozicija - klupa

Malo više od pola godine nakon komentara o Italiji Rebić je bio na posudbi u RB Leipzigu. Nije ni tamo baš pretjerano igrao, a to je dovelo do zanimljive objave na Facebooku.

Objavio je fotografiju na kojoj sjedi na klupi obučen u trenirku s opisom: 'Klupa, moja nova pozicija.'

Talijanski jezik - bolna točka?

Nekoliko godina kasnije, točnije 2019. godine, odjurio je od novinara nakon zadirkivanja suigrača.

- Imaju dosta kvalitetnih igrača, koji igraju u dobrim klubovima - započeo je Ante govoreći o Slovačkoj, a onda ga je netko od suigrača razljutio u tolikoj mjeri da smo samo čuli:

- A izvini, molim te, stvarno. Aj neću ja... - uz što se vidi Antino odmahivanje rukom novinarima i povratak u maksimirske prostorije.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić odlazi od novinara

Naime, prvo je Anti Badelj postavio mobitel kao mikrofon i odglumio novinara, a onda ga je isprovocirao i Ivan Perišić kada je Anti na talijanskom dobacio da treba odgovarati upravo na talijanskom jeziku. U sekundi je s Antinog lica nestao zamamni osmijeh s početka susreta s novinarima i ljutito je odjurio od novinara.