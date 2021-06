Hrvatska je prije dva dana ispala s Eura od Španjolske (5-3), a jedan od onih koji je dobio najviše kritika za lošu izvedbu je Ante Rebić.

Osim što se nije proslavio na ovome natjecanju, mnogi su mu zamjerili i to što je mijenjao kopačke samo nekoliko minuta prije kraja prvog poluvremena, a Hrvatska je u tim trenucima primila gol za 1-1.

Izbornik Zlatko Dalić je dan nakon ispadanja rekao kako su neki igrači potrošili sav kredit kod njega, a mnogi smatraju kako je upravo mislio na Antu Rebića koji je jako malo pokazao na ovome Euru. Tijekom dana je osvanula čudna objava na njegovom Instagram profilu.

- Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine (sranje - emoji)... Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku (emoji)! 'Zajedno smo jači' #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih - Hrvatska" - pisalo je navodno u statusu na Rebićevom Instagramu, pišu Sportske novosti.

No, najčudnije od svega je što je objava ubrzo nestala s njegovog Instagrama, a nedugo nakon toga je nestao i njegov profil. Je li riječ o hakerskom napadu ili je stvarno Rebić svoje nezadovoljstvo poželio podijeliti s javnosti, teško je reći. No, da je to stvarno napravio, vjerojatno bi si zauvijek zauvijek zatvorio vrata reprezentacije. Kako god, cijela situacija je jako čudna, a možda jednom saznamo pozadinu ovog neobičnog slučaja.

Ante Rebić je na Europsko prvenstvo došao pun motiva, pogotovo nakon sjajne sezone u Milanu gdje je zabio 11 golova. I Dalić je polagao velike nade u njega, trebao je biti njegov tajni adut za Engleze. Rebić je započeo od prve minute na poziciji špice, trebao je sa svojom energijom i agresivnošću pritisnuti englesku zadnju liniju, ali plan nije uspio. Igrač Milana je bio u potpunosti nevidljiv, ali bilo je razumljivo, to nije njegova prirodna pozicija.

Nije izbornik odustao od njega ni protiv Češke. Rebić je opet krenuo od prve minute, imao čak i sjajnu šansu nakon češkog gola iz penala, no promašio je cijeli gol. I to je bilo to od njega u tome susretu. Zamijenio ga je Bruno Petković i unio život u našu igru.

Rebić je u odlučujućem susretu protiv Škotske (3-1) krenuo s klupe, Bruno Petković je krenuo od prve minute, a Ante je na kraju dobio tek posljednjih deset minuta.

Bilo je jasno da nije u formi i bilo je za očekivati da će i protiv Španjolaca u osmini finala krenuti s klupe. No, Dalićevi planovi iznenada su se promijenili samo dva dana uoči utakmice. Ivan Perišić bio je pozitivan na korona virus i izbornik je morao smisliti novo rješenje za lijevo krilo. Bez obzira što nije oduševio u prethodnim utakmicama, Dalić je opet mislio da je Rebić taj. Nadao se da će eksplodirati protiv Španjolaca, ali bio je u krivu.

Rebić je bio nevidljiv, a uz to je i napravio kobnu pogrešku kod prvog gola Španjolske. Išao je promijeniti kopačke tijekom njihova napada. Hrvatska je na kraju izgubila 5-3.