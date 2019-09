Recept za Atalantu: Petković počastio punjenom paprikom

Nema tu pršuta, sira, bifteka, šampanjaca, viskija, tamburaša i ostalih karakterističnih rođendanskih delicija koje su karakteristične za većinu nogometaša. Ova momčad Dinama rođendane slavi na originalan način. Tako je Dani Olmo, 21. rođendan proslavio tako da je cijelu momčad pozvao na zajedničko gledanje utakmice Lige prvaka Liverpool - Barcelona.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To mi je svakako najljepši rođendan koji sam doživio u Dinamu. Dobio sam tisuće čestitki na društvenim mrežama, osjećao sam koliko me navijači vole, a to je neprocjenjivo. Te su mi čestitke bile najljepši dar za rođendan - rekao je Dani Olmo.

Tako je bilo kod Danija. Bruno Petković svoj je rođendan proslavio na još originalniji način. Momčad je odveo na tradicionalno zagrebačko jelo, punjene paprike i pire krumpir! Nitko od suigrača nije očekivao ovakav meni, no, kako saznajemo, bili su oduševljeni, pojelo se sve.

Bio je to jedan team-buliding, brušenje dobre atmosfere za dolazak Atalante. Uostalom, Petković je, nakon što je ugasio svih 25 svjećica, poželio pobjedu protiv Atalante.

Petković je jedan dio karijere proveo u Italiji, gdje je igrao za Cataniju, Trapani, Reggianu, Virtus Entellu, Bolognu i Veronu. U nekoliko utakmica igrao je i protiv Atalante, a pobijedio ih je u dresu Catanije.

Inače, kad je došao u Dinamo Petkoviću je vrijednost bila milijun eura. Sada mu je cijena skočila na osam milijuna eura, no Dinamo ga ne namjerava pustiti ispod deset. Na podizanje cijene utjecale su i Petkovićeve igre za reprezentaciju, gdje je u Slovačkoj izveo 'one man show' i promiješao cijelu slovačku obranu, uključujući i Milana Škriniara, Interova braniča od 60 milijuna eura.