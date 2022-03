Redovi uz Dražena, Cibona je opet zapalila iskru u Zagrebu

Samo iskra je potrebna da se zapali publika. Bilo je bljeskova, da se dvorana napuni za pojedine utakmice zadnjih godina, a mi želimo da ne to bude samo bljesak, nego trajno stanje. A to možemo samo ako pokažemo građanima da klubom upravljamo odgovorno, da ne gledamo klub kao vlastiti bankomat i da to bude preduvjet za dobre rezultate, kad ljudi osjete da se mijenjaju stvari, da novi vjetrovi pušu u Ciboni… Radimo i na marketinškom planu koji bi trebao ubrzo zaživjeti, a približili bismo građane klubu i vraćali ih u dvoranu. Uvjeren sam da u Zagrebu, Splitu, Zadru publika je tu, samo je treba zapaliti da se vrati.

Tako nam je u intervjuu za 24sata prije dva mjeseca govorio Cibonin direktor Mauro Lukić (28). U međuvremenu je najavio i da će nova uprava do ljeta nabaviti sponzorskih 37 milijuna kuna za klub, kao i da će se u roku od pet godina vratiti u Euroligu.

U ponedjeljak navečer razvukao je širok osmijeh. I on i predsjednik Mario Petrović i cijela uprava.

Ne, Cibona nije pobijedila momčad koja se bori za drugi krug Eurolige. Bila je blizu, natjerala je moćnu i bogatu Crvenu zvezdu - koju nije pobijedila osam godina, od polufinala ABA lige 2014. - da Nikolu Kalinića, igrača plaćenog više od milijun eura po sezoni, drži u igri 30 minuta. "Vukovi" su grizli cijelu utakmicu, vodili u trećoj četvrtini i na kraju izgubili 78-74.

Neće Cibona ni osvojiti ABA ligu, vjerojatno ni ući u playoff jer šesti FMP bježi joj tri pobjede. A u Europi ionako ne igra godinama.

No, jednu je "pobjedu" ova nova Cibona sinoć ostvarila. Malen korak ka velikom cilju: razbuktavanju ljubavi Zagrepčana prema klubu.

Uoči samog početka utakmice ispred ulaza u dvoranu stajao je red. Ne ono kao pred pekarnicom, nekoliko ljudi, nego na cijelom platou ispred Muzeja Dražena Petrovića, pa dijelom i na stubama uz njegov spomenik. A u dvorani je bilo barem 2500 ljudi. Na utakmici za koju, ruku na srce, prosječni Zagrepčanin uopće nije znao da se igra.

U trenucima dok se kod glavnih rivala Zadra (opet) priča o štrajku i kašnjenju plaća, a Split se grčevito bori za ostanak u ABA ligi, dok su njihovi uvjerljivo najbolji igrači ove sezone u regionalnom natjecanju Justin Carter i Trevor Thompson Zadra, odnosno Shannon Shorter Splita, a cibose predvode Amar Gegić i Danko Branković, dok je prosječna dob Cibonine momčadi 23,3 godine..., u Zagrebu se košarka (nakratko) probudila.

Da, možda je (pre)ambiciozno pričati o Euroligi i sponzorima od pet milijuna eura, ali o povratku publike u Draženovu dvoranu nije. Vidjeli smo sinoć. Pa još kad ta mlada momčad na krilima domaćih dečki igra srčano kao protiv Zvezde... Iskra je tu.