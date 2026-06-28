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ŠTO PIŠU MEDIJI?

Regija i svijet bruje o Hrvatima: 'Balkanci su ušli na konopcima, ali nisu htjeli pristati na remi...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 10 min
Regija i svijet bruje o Hrvatima: 'Balkanci su ušli na konopcima, ali nisu htjeli pristati na remi...'
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modrić opet u centru pažnje: Hrvatska s 2-1 srušila Ganu i izborila Portugal, a svjetski mediji bruje o drami, VAR-u i Vlašićevom golu

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Pobjedu Hrvatske 2-1 protiv Gane u Philadelphiji, kojom su "vatreni" u izravnom dvoboju osigurali drugo mjesto u skupini L i prolazak u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva i meč protiv Portugala, popratili su s velikom pažnjom u svjetskim medijima. Dramatična završnica, pobjedonosni gol Nikole Vlašića i činjenica da su obje reprezentacije na kraju prošle dalje stvorile su priču koja je imala različite odjeke, od slavljenja Modrićeve vječnosti u Španjolskoj do priča o "drami i krađi" u susjedstvu.

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Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Španjolci: Modrićeva magija i Hrvatska koja nikad ne igra na remi

Španjolski mediji, tradicionalno naklonjeni Luki Modriću, iskoristili su priliku da još jednom odaju počast kapetanu "vatrenih". "Hrvatska i Luka Modrić ostat će još neko vrijeme na Svjetskom prvenstvu", piše Marca, opisujući 40-godišnjeg veznjaka kao "primjer požrtvovnosti s i dalje izvrsnim dodirom". Ističu kako je upravo iz njegovih kopački, nakon kornera, rođen pobjednički gol koji je donio trijumf.

Katalonski Mundo Deportivo nudi dramatičniji pogled, navodeći kako je "Hrvatska u utakmicu ušla na konopcima" nakon što su u prva dva kola osvojili tri boda. Naglašavaju da je momčadi Zlatka Dalića i bod bio dovoljan za prolaz, baš kao i Gani, ali da se Hrvati nisu time zadovoljili. "Činilo se da se balkanska reprezentacija ne želi zadovoljiti neriješenim rezultatom", konstatiraju, pohvalivši hrabriji pristup koji je na kraju i nagrađen. Prvi gol Petra Sučića opisuju kao nagradu za pritisak i bolju igru, dok Vlašićev pogodak vide kao konačnu potvrdu prolaska momčadi koja uvijek želi više.

Zagreb: Slavlje navijača nakon hrvatskog pogotka za 1-0 Zagreb: Slavlje navijača nakon hrvatskog pogotka za 1-0 Zagreb: Slavlje navijača nakon hrvatskog pogotka za 1-0
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Regionalni mediji: Drama, VAR i 'ukradeno' drugo mjesto

Mediji u susjedstvu, posebice u Srbiji, fokusirali su se na napetost i kontroverzne trenutke utakmice. Kurir je izvijestio kako je Hrvatska "ukrala" Gani drugo mjesto u skupini, aludirajući na kasni pobjednički gol. Telegraf je detaljno pisao o "drami" oko izjednačujućeg gola Gane, koji je u 73. minuti zabio Derrick Luckassen. Navode kako je "cijelo susjedstvo brujalo" o toj situaciji jer je pogodak, priznat nakon duge VAR provjere zbog mogućeg zaleđa, mogao izbaciti Hrvatsku da je rezultat ostao 1-1.

Portal B92 donosi trezveniju analizu, ističući da je remi odgovarao objema ekipama, što je rezultiralo opreznim prvim poluvremenom. Ipak, i oni naglašavaju ključni trenutak VAR provjere koja je unijela neizvjesnost u susret. Vlašićev gol deset minuta kasnije opisuju kao udarac koji je prelomio utakmicu i donio Hrvatskoj direktan plasman, dok je Gana morala čekati rasplet u drugim skupinama, iako je na kraju također osigurala nokaut fazu.

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Talijani i Englezi: Od slavlja 'domaćih' strijelaca do objektivnih izvještaja

Talijanska Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport utakmicu su promatrali kroz prizmu "svojih" igrača. S obzirom na to da su i Petar Sučić i Nikola Vlašić igrali ili su povezani s talijanskim klubovima, njihovi golovi dobili su poseban značaj. Mediji na Apeninima naglašavaju da su upravo dva "talijanska" gola osigurala pobjedu Hrvatskoj, ali i da su na kraju obje reprezentacije mogle slaviti prolazak dalje. S druge strane, britanski mediji poput BBC-a i The Telegrapha ponudili su standardno objektivne i činjenične izvještaje.

Njihov fokus bio je na potvrdi konačnog poretka u skupini L, gdje je Engleska pobjedom nad Panamom 2-0 osigurala prvo mjesto, a Hrvatska se smjestila odmah iza nje. New York Times u svom blogu ističe kako je ovo bila "Modrićeva najbolja utakmica na prvenstvu do sada", napominjući da je uz asistenciju imao i nekoliko ključnih obrambenih intervencija u trenucima kada je Gana pritiskala. Analiziraju i potencijalni put kroz nokaut fazu, sugerirajući da bi trećeplasirana Gana mogla imati lakši ždrijeb od drugoplasirane Hrvatske, koja bi mogla naletjeti na Španjolsku ako izbaci Portugalce.

*uz korištenje AI-ja

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