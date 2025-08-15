Regionalni mediji: 'Hajduk se osramotio u Tirani, Dinamo mu ostaje vječna noćna mora...'

Klubovi slabijeg renomea posljednjih godina jedne od najvećih europskih pobjeda ostvarili su protiv Hajduka, a time se može pohvaliti i Dinamo City koji je u četvrtak navečer izbacio Splićane iz trećeg pretkola Konferencijske lige.

Pokretanje videa... 00:34 Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Albanska javnost je u deliriju, uzdižu u nebesa čudotvorca Ilira Daju koji je dvaput pobijedio zagrebački Dinama, a sada i drugog hrvatskog velikana. Ovaj debakl Hajduka odjeknuo je u regiji.

- Hajduk Split se osramotio u Tirani: Albanci ih izbacili iz Europe poslije produžetaka, presudili im tzv. Kosovari! - naslov je Telegrafa.

Foto: Robert Matic / Hajduk

U tekstu piše:

- Prolazak pretkola i igranje glavne faze u Europi, a i ove godine, ostaje pusti san na Poljudu. Imao je Hajduk prednost od 1:0 iz prve utakmice, euforija je zahvatila Split, pa je 1.500 pristalica Torcide otišlo u Tiranu. Međutim, tamo su doživjeli tešku noć.

Na tom tragu je i Blic.

- Nova sramota hrvatskog nogometa: Hajduk ispao od Albanaca, Dinamo je zauvijek noćna mora klubu iz Splita.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Da je Hajduk osramotio hrvatski nogomet, ustvrdio je i SportSport.ba.

- Tragedija za Hajduk u Tirani: Projektil uništio snove Bijelima. Opet bačena ljaga na hrvatski nogomet.