Mediji iz susjedstva: Ovo je bila lekcija Dinamu. Došao je kao bratski klub, otišao bez ičega

U susretu 2. kola C skupine Konferencijske lige Dinamo je na gostovanju u Prištini izgubio od Ballkanija sa 0-2 upisavši prvi poraz u skupini.

'Modri' su bili veliki favorit uoči utakmice, ali taj status nisu opravdali na terenu. Ballkani je priredio veliko iznenađenje, o kojem se piše i diljem susjedstva.

- Bruka Dinama u Prištini! Ballkani održao sat nogometa Zagrepčanima - stoji u naslovu Kurira.

- Nogometaši Ballkanija iz Suve Reke ispisali su povijest. Došli su do pobjede nad Dinamom iz Zagreba u grupnoj fazi Konferencijske lige na stadionu u Prištini. Od početka do kraja je klub s tzv. Kosova bio u prednosti u odnosu na Dinamo iz Zagreba po svim parametrima igre i na kraju je došao do tri boda - piše na Telegrafu.

- Prvak tzv. Kosova pobijedio je Dinamo! Dinamo je dočekan u Prištini kao bratski klub, ali gosti iz Hrvatske otišli su kući praznih ruku, Ballkani je bio uspješniji od čuvenog kluba iz susjedstva - napisao je Blic.

- Bruka Sergeja Jakirovića i Dinama na Kosovu. Dinamo je u ovoj utakmici bio posve nevidljiv i klub je očito u velikom problemu jer je prije nekoliko dana poražen i u velikom derbiju protiv Hajduka s 1-0 - komentirao je SportSport.

- Ballkani je u stilu prvaka održao lekciju Dinamu kako igrati nogomet - stoji u naslovu kosovskog Indeks Onlinea.