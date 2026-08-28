Regionalni mediji raspisali se o Hajduku i Rijeci: Svakoj nesreći dođe kraj, u Poljskoj je ludnica

Nastupi Hajduka i Rijeke u europskim natjecanjima izazvali su, kao i obično, golemu pozornost medija u susjednim zemljama. No, ovoga puta ton izvještavanja bio je dijametralno suprotan. Dok se o trijumfu splitskog kluba i prekidu šesnaestogodišnjeg posta piše u euforičnom tonu, Rijekino ispadanje popraćeno je naslovima koji govore o bolnom prizemljenju i kraju europskog sna. Reakcije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije pa i Poljske jasno oslikavaju koliko su dramatične bile večeri koje su odredile europsku jesen hrvatskih predstavnika.

Hajdukov povratak: "Svakoj nesreći dođe kraj"

Dugo, predugo su navijači Hajduka čekali na plasman u grupnu fazu nekog Uefinog natjecanja. Čekanje dugo šesnaest godina napokon je prekinuto u Poljskoj, u dramatičnoj utakmici protiv Rakówa koja je otišla u produžetke. Pobjeda 3-2 odjeknula je regijom, a mediji su se natjecali u epitetima. Srpski Mozzart Sport donio je znakovit naslov: "Svakoj nesreći dođe kraj: Hajduk u Evropi posle 16 godina!", ističući kako su 'bili' napokon uspjeli skinuti sa sebe teret brojnih neuspjeha. U analizi se podsjeća na dugo razdoblje "europskih brodoloma i tragedija", zaključujući kako Częstochowa, za razliku od mnogih drugih gradova, neće ostati upisana kao još jedno prokleto mjesto za "ponos Dalmacije".

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Sličan ton prevladavao je i u Bosni i Hercegovini. Portal N1 BiH pisao je naslov: "Ludnica u Poljskoj: Hajduk nakon produžetaka srušio Rakow i poslije 16 godina dočekao evropsku jesen". Mediji su se prisjetili bolnih ispadanja iz prošlosti koja su ovaj uspjeh učinila još slađim. Jedno od takvih bilo je ono protiv rumunjskog FCSB-a, kada je Hajduk u Bukureštu vodio 1-1, rezultat koji ga je vodio dalje, da bi u trećoj minuti sudačke nadoknade, nakon velike pogreške golmana Josipa Posavca, primio gol za konačnih 2-1 i ispadanje. Takvi porazi, kao i onaj šokantni u finalu Kupa protiv Rijeke na Poljudu, kada su vodili 2-1 do 108. minute i na kraju izgubili 3-2, samo su pojačali dojam da je nad klubom visjelo svojevrsno prokletstvo.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Slovenski Planet Nogomet izvijestio je o novoj europskoj drami splitskog kluba uz naslov: "Hajduk slavi nakon nove europske drame: Splićani primili kasni gol (opet), a onda u produžecima slomili Raków i izborili Europu. Junakom je proglašen Rokas Pukštas, koji je u predvečerje svog transfera u Middlesbrough golom u 94. minuti osigurao veliko slavlje.

Rijekin europski put i bolno prizemljenje

Dok je Split slavio, na Kvarneru je vladala potpuno drugačija atmosfera. Poraz od danskog Midtjyllanda na Rujevici značio je kraj europskih ambicija za momčad Matjaža Keka. Slovenski list Delo konstatirao je kako Kek i njegovi igrači nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice te su se oprostili od Europe. Planet Nogomet je istaknuo kako je Rijeka brzo povela i probudila nadu, ali je na kraju doživjela "polom".

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Taj poraz podsjetio je na još jedno bolno ispadanje, ono protiv norveškog Sarpsborga. Iako je Rijeka bila veliki favorit, norveški klub je slavio na Rujevici 1-0 i srušio snove Kekove momčadi. Trener Rijeke i nakon pobjeda često je upozoravao na probleme s realizacijom, što se pokazalo kobnim u ključnim europskim dvobojima.

​- Što bi bilo da ne stvaramo toliko šansi, tek bi me onda boljela glava, ha, ha. Trebamo jednostavno više koncentracije, u toj zadnjoj trećini nedostaje mi više agresije - znao je reći Kek nakon utakmica u kojima je njegova momčad dominirala, ali teško zabijala.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poljski šok i frustracija

Poraz od Hajduka teško je pao i poljskim medijima, koji su iskazali veliko razočaranje ispadanjem Rakówa. Przegląd Sportowy Onet u naslovu je sažeo osjećaje: "Raków je dvaput nadoknađivao zaostatak. Premalo. Šansa je izgubljena u produžetku". Portal WP SportoweFakty bio je još slikovitiji, opisavši ishod riječima: "Raków se oprostio od Europe. Hajduk mu je izbio snove iz glave". Poljski novinari naglašavaju kako je njihov prvak imao osjećaj da je dvaput uskrsnuo u utakmici, ali je na kraju, kako pišu, "sam sebe bacio u ponor".

*uz korištenje AI-ja