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Regionalni mediji raspisali se o Hajduku: 'Prekinuo je crni niz dug 32 godine i zasjeo na vrh'

Piše Issa Kralj,
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Regionalni mediji raspisali se o Hajduku: 'Prekinuo je crni niz dug 32 godine i zasjeo na vrh'
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Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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THUN - HAJDUK 0-1 Splićani su došli do druge europske pobjede, pao je i aktualni švicarski prvak, a junak dvoboja bio je Dalisson koji je zabio jedini gol. Regionalni mediji raspisali su se o trijumfu splitske momčadi

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Hajduk je došao do još jedne velike pobjede u Europi, nakon Ajaxa na Poljudu, u 2. kolu Konferencijske lige na gostovanju u Švicarskoj pao je aktualni prvak Thun. Momčad Gonzala Garcije slavila je 1-0, a strijelac jedinog pogotka bio je Dalisson u 17. minuti. Splićani su nakon trijumfa u Švicarskoj na osmom mjestu u KL, a o novoj europskoj pobjedi 'bijelih' raspisali su se i regionalni mediji. 

Dok su se srpski i bosanskohercegovački mediji oslanjali na činjenicu da je ovo druga uzastopna pobjeda Hajduka u Konferencijskoj ligi, neki su posebno istaknuli podatak da je ovo prva pobjeda splitske momčadi nakon duge 32 godine. 

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Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

U BiH istaknuli nevjerojatni podatak, a posebno prate svog reprezentativca

Sarajevski Dnevni Avaz istaknuo je uspjeh BiH reprezentativca Dennisa Hadžikadunić koji je ljetos potpisao za Hajduk. 

- Hadžikadunićev Hajduk prekinuo crni niz dug 32 godine, Splićani srušili još jednog rivala i zasjeli na vrh - stoji u naslovu. 

U nastavku teksta, vratili su se u povijest i istaknuli činjenicu da je Hajduk posljednju gostujuću pobjedu u glavnoj fazi europskog natjecanja ostvario još 28. rujna 1994. godine, kada je u Bukureštu svladao Steauu. Te je sezone Hajduk igrao u Ligi prvaka i stigao do četvrtfinala, a pobjednički pogodak postigao je bivši 'vatreni' Aljoša Asanović. 

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Međutim, važno je napomenuti da se taj podatak odnosi na utakmice glavne faze europskih natjecanja, a ne na kvalifikacije.

Klix.ba u naslovu je napisao: 'Hajduk velikom pobjedom u Švicarskoj stigao nadomak europskog proljeća'

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

Reprezentativac 'zmajeva' u Švicarskoj je odigrao svih 90 minuta, a SportSport.ba istaknuo je: 'Bosna i Hercegovina je na nogama, razlog je Dennis Hadžikadunić.' 

Srbi pišu o nastavku uspješnog niza 

Srpski Sportal objavio je izvještaj kola KL-a, s fokusom na srpske klubove, ali u naslovu se ističe i uspjeh Hajduka. 

Pobjede Borca i Hajduka u Europi: Banjalučani nadigrali KuPS, Splićani slavili u Švicarskoj - napisali su. 

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Naglasili su drugu europsku Splićana, nakon Ajaxa, pobijedili su i Thun, ali Srbi pišu da nije bilo jednostavno. Izdvojili su promašeni penal Michelea Šege veliku priliku domaćina za izjednačenje i Dalissonovu gredu u završnici. 

Hajduk je nakon pobjede nad Thunom na osmom mjestu sa šest bodova, a sljedeći europski ispit im je protiv Lincona u gostima 5. studenog. Utakmica se igra u 18.45 sati. 

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