<p>Ostao sam bez riječi kad mi je supruga rekla. Mi smo bili vjenčani kumovi. On je nama bio kum, u šoku smo zatekli Krasnodara Roru (75) nakon vijesti o smrti <strong>Slavena Zambate.</strong></p><p>Sve je pogodila i zatekla, legendarni Dinamov napadač preminuo je u 81. godini.</p><p>- Taman sam krenuo zvati dečke koji su još živi, da vidim znaju li. Nedavno mu je umro i brat, Miodrag Zambata. Jako sam povezan s tom obitelji. Pa Miodrag mi je asistirao za prvi gol u karijeri dok sam sa 16 godina igrao za Šibenik. Sa Slavenom sam proveo predivne godine u Dinamu.</p><p>A Zambata više od deset godina tijekom kojih je sa 156 golova u 251 utakmici ispisao legendu. Među svim silnim golovima i utakmicama ističe se njih više, ali, primjerice, epski preokret u polufinalu Kupa velesajamskih gradova u polufinalu protiv Eintrachta nikad se neće zaboraviti. Dinamo je izgubio u gostima 0-3, a onda u uzvratu pobijedio 4-0. Lavinu golova pokrenuo je upravo Zambata i zajedno sa suigračima preko Leedsa u finalu kasnije digao najveći trofej. A u veljači 1967. Celticu, koji je malo kasnije postao prvak Europe, zabio je za pobjedu u Glasgowu. Bio je to svojevrsni europski Superkup.</p><p>Kasnije je nastupao za belgijske klubove KSV Waregem i FC Crossing iz Bruxellesa (1969. -1972.), a kad se ujesen 1972. vratio u Zagreb, odigrao je posljednje utakmice za Dinamo jer je zbog težih ozljeda (operirao je oba meniskusa) morao završiti karijeru, a to je učinio 1973. u austrijskoj ekipi Villach.</p><p>Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 31 utakmicu i postigao 21 gol. Kao kapetan reprezentacije sudjelovao na OI 1964. u Japanu. </p><p>Osim za nogomet, bio je silno talentiran za jahanje, košarku, nogomet, rukomet, a jedan je od rijetkih nogometaša s diplomom, i to pravnika. Često je bio i stručni komentator za 24sata i o Dinamu je uvijek, baš uvijek govorio sa žarom...</p>