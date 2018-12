'Rekli su da će mu noge slomiti ako zaigra jer je dinamovac'

Trebao je to biti još jedan malonogometni turnir, blagdansko druženje, zabava uz dobar nogomet. No Memorijalni malonogometni turnir Pere Brešan - Jeva u Trogiru pretvorio se u veliku bruku i sramotu. Dok istovremeno na turniru Četiri kafića u Splitu, uz pljesak na parket izlazi Niko Kranjčar, koji javno govori da je dinamovac, u Trogiru se iživljavaju nad 16-godišnjim dječakom, koji, razumjet ćete, želi ostati anoniman. No javili su se njegovi suigrači.

- Sve je počelo nakon što smo pobijedili u drugom kolu - počeo je Valentino Zečić (18), igrač Bonita.

- Nakon te utakmice došao nam je organizator i rekao: 'Čuo sam da u vašoj momčadi igra jedan dečko koji navija za Dinamo? To ne može, to je protiv pravila'. Pogledali smo ga u čudu i pitali 'kakve su to gluposti'. On je bio uporan da je to zabranjeno. Otišli smo kući i razmišljali što napraviti. Počeli smo se dopisivati u grupi i odlučili da nećemo doći na sljedeću utakmicu - kaže Valentino.

No, taj plan nije se činio dobrim. Uostalom, nedolazak je bio upravo ono što je organizator tražio i želio. Stoga su dečki ipak odlučili doći na treće kolo.

- Tražili smo od organizatora da nam pokaže pravila turnira i izdvoji dio gdje piše da ne smije igrati nitko tko navija za Dinamo. Naravno da tog dijela nema, pa nam je rekao da je to nepisano pravilo. Izašli smo na teren, a onda se do nas spustilo nekoliko Torcidaša i napali su dečka koji navija za Dinamo. Vikali su mu da će ga prebiti ako zaigra, da će mu noge polomiti. Pazite, dečko ima 16 godina! I kad je sudac označio početak, mi smo stajali kao kipovi 30 sekundi, čestitali protivniku i napustili teren. Podržala nas je protivnička momčad, podržao nas je i dio gledatelja, samo Torcida nije.

Je li vam se netko od organizatora ispričao?

- Nitko. Baš nitko.

I tako je završio turnir za momčad Bonito iz Kaštela. Sramotno da sramotnije ne može biti. Djeca koja su tek na početku razvoja, koja od organizatora turnira moraju učiti kako se treba ponašati na terenu i izvan njega, u Trogiru su mogli naučiti jedino kako mrziti.

- U našem klubu ima igrača koji navijaju za Rijeku, Osijek, Dinamo, Hajduk... Nikad to nismo gledali jer nas to ne zanima, svi smo kao jedan - kaže Valentino.

Ako ništa, Valentino je putokaz kako treba razmišljati. Dečko od 18 godina slamka je spasa hrvatskog društva, koje je duboko potonulo. Jer, ako dijete od 16 godina ne smije nastupiti u vlastitoj domovini, u praktički vlastitom gradu samo zato jer mu je umjesto Juranovića draži Ademi, onda je sve otišlo kvragu. Onda više ništa nema smisla. Onda je na tom turniru jedina stvar koja ima smisla - Bonito, klub u kojem vas neće prebiti ako ćete zapljeskati stoperu Osijeka Mili Škoriću ili Dominiku Livakoviću.

Pokušali smo dobiti i organizatore turnira, no ne odgovaraju na pozive. Čim odgovore, saznat ćete i njihovu stranu...

Cijela priča došla je i do ušiju ljudi u Maksimirskoj 128, koji su najoštrije osudili zabranu nastupa na turniru u Trogiru igraču koji se deklarirao kao navijač Dinama.

- GNK Dinamo je kontaktirao mladića koji iz razumljivih razloga želi ostati anoniman te ga pozvao da bude gost našeg kluba na utakmici s Viktorijom Plzen 21. veljače u Maksimiru - stoji u priopćenju Dinama.