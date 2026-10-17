'Rekli su mi: "Pripremi se na strijeljanje!" Nisam se ošišao ni kad je Ćiro to tražio od mene'

HNL ikona, Veldin Karić (52), fizički je napadnut na utakmici Marsonije i Đakovo Croatije, piše 035portal. Karić je trener Marsonije te je njegova momčad izgubila 4-0, a napadač ga je udario jer, navodno, nije uveo njegovog sina u igru. Prema informacijama koje navodi 035 portal, Karić je zatražio liječničku pomoć, a reagirala je i policija.

Veldin Karić istinska je legenda HNL-a, a njegov put u nogomet bio je filmski.

Pokretanje videa... 02:58 Veldin Karić | Video: Marko Jurinec/PIXSELL (ilustracija)

U svoju nogometnu avanturu krenuo je iz Koliba Gornjih, klubu u kojem su s njim igrali bratići Edin i Zemir Mujčin.

- Danas djeca imaju sve, ali nemaju ono najvažniji - neizmjernu ljubav prema nogometu. Nama je nogomet bio sve. Jedva smo čekali kraj nastave da bi mogli igrati nogomet. Kopačke nismo imali, igrali smo bosi - kaže nam Veldin Karić koji je kasnije otišao u Polet iz Bosanskog Broda, da bi potom stigao i sarajevski Željezničar.

Od streljanja ga spasio trener

Već kao kadet i junior obarao je sve rekorde po broju golova te je sa 16 i pol godina debitirao za seniore Želje. No, Karićevu sreću u Sarajevu prekinuo je rat. Grad je bio pod opsadom i Karić je odveden na strijeljanje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me u vojarnu Lukavica. S konvojem su me zatim odveli na Pale, gdje su me dočekali četnici. Došla je neka milicija, što ti ga ja znam, stavili su mi lisice na ruke i počeli me maltretirati i provocirati - rekao je Karić jednom prilikom za Večernji list i dodao:

- U Armiji BiH tada je na visokom položaju bio Vehbija Karić pa su me četnici krivo povezali s njime misleći da sam njegov špijun. Odveli su me zapovjedniku na Palama koji je rekao da se pripremim na strijeljanje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Srećom, za to je doznao njegov bivši trener iz Željezničara Nenad Starovlah koji je bio kum Iliji Panteliću, važnom čovjeku u Vojvodini.

- Počelo je nagovaranje da me se pusti, da sam ja reprezentativac Jugoslavije i da me ne diraju. U to su me vrijeme htjeli i Crvena zvezda i Partizan, tako da su na kraju na Palama popustili i rekli: “Ajde može, pustit ćemo te ako netko u roku od sat vremena dođe po tebe”.

Foto: Varteks

I doista, Starovlah i Pantelić ekspresno su organizirali helikopter za ranjenike i njime ga prebacili u Beograd, a potom je otišao za Novi Sad gdje je potpisao za Vojvodinu. Imao je samo 19 godina. No, ubrzo je prebjegao u Hrvatsku i branio je boje Marsonije.

- U Marsoniji smo imali odličnu ekipu i osvojili smo peto mjesto u 1. HNL što je najveći uspjeh u povijesti kluba - dodao je Karić.

Između Karića i Inzaghija odabrali - Karića

Kasnije je uslijedio transfer u Torino. Dobro je svima poznato da su se Torinezi dvoumili između Pipa Inzaghija, no odabrali su Karinha.

| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Nisam se baš tamo snašao. Zabio sam jedan gol, nije me baš išlo. Gađao sam samo prečke i stative, no opet na meni je napravljeno sedam penala - objasnio je Karić.

- Nisam znao talijanski, no dodijeljena mi je profesorica s kojom sam svaki dan učio. Ubrzo sam svladao jezik i bilo je lakše. Javio mi se i Vladimir Jugović koji je tada igrao u Juventusu, no nisam se mnogo družio s igračima s područja bivše Jugoslavije – naglasio je Karić koji je poslan na posudbu u švicarski Lugano.

Tamo se bolje snašao i postigao je šest golova u 16 nastupa. Godine 1997. stigao je u Varteks i doživio je nogometnu renesansu.

S Dalićem u svlačionici

- Vrijeme koje sam proveo u Varteksu mi je najljepše u karijeri. Klub je bio odlično posložen, imali smo kvalitetnu ekipu, a 1. HNL je bila mnogo kvalitetnija. Igrali smo europska natjecanja i bilo je predivno. Na kraju sam zavolio barokni grad i tu se skrasio - ispričao je Karić, koji je svlačionicu dijelio sa sadašnjim hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem.

Sraćinec: Veldin Karić na utakmici 4. nogometne lige | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

- Zlatko je napravio pravi posao. Ovaj rezultat za mene nije čudo jer smo znali da imamo pojedince vrhunske kvalitete koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, no tu se vidi ruka Zlatka Dalića koji je poradio na psihičkoj pripremi tih igrača. Malo nas je pomazila i sreća pa je rezultat stigao - naglasio je Karić koji je nakon Varteksa otišao u Dinamo gdje je ozlijedio koljeno.

Oporavio se zaigrao za Inter iz Zaprešića, ali u utakmici protiv Međimurja otišli su križni ligamenti.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Dobro sam se oporavio nakon operacije, ali više nisam igrao na vrhunskoj razini - rekla je legenda Varteksa koja je igrala u niželigašima kao što su Dinamo iz Apatije, Drava iz Kuršanca, Oriolik, Samobor i Borac iz Kunovca.

I u poznim nogometnim godinama zabijao je golove i očaravao publiku.

Igrao za Varteks

Karić se prije tri godine zaželio natjecateljskog nogometa pa je u 45. godini potpisao za Varteks koji se tada natjecao u četvrtoj ligi.

- Imam još štošta za pokazati. Dobro se osjećam i vjerujem da imam snage za 45 minuta vrhunskog nogometa. Naravno mogu rasporediti snagu i na 90 minuta, ali to neće biti to jer kod mene nema kalkulacija - rekao nam je tada Karić koji sa svojom suprugom Silvi živi u varaždinskom kvartu Banfica. U međuvremenu je otišao iz Varteksa, a danas igra za veteranske momčadi Dinama i Bednje.

Ćiru je živcirala moja frizura

Ima i psa Belu pasmine cane corso, staru godinu i četiri mjeseca.

- Kao što znate i veliki sam ljubitelj životinja. Bela se vrlo zaštitnički ponaša i ne bih je mijenjao za ništa na svijetu - rekla je nogometna ikona koja je najpoznatija po svojoj frizuri.

Foto: Goran Stanzl, Nel Pavletić/Pixsell

- Ako me Ćiro, kod kojeg su svi morali biti uglađeni, nije ošišao, neće nitko. Poznata je anegdota da me Ćiro upoznao sa svojom suprugom i on je pita: „Je l’ tako da se mora ošišati, frizura mu je užasna?“ A ona kaže: „Ne, baš mu lijepo stoji.“ Ćiri nije bilo drago, ali frizura je preživjela i to mogu zahvaliti njegovoj supruzi. Inače, uvijek me šiša gospođa Vesna koja ima salon u Njemačkoj i Varaždinu. Ja se naručim, a ona dođe iz Njemačke da samo mene ošiša - kaže Karić koji je u dresu Varteksa zabio 53 gola.

- Naravno da imponira kad vas nazivaju ikonom. Zadovoljan sam svime učinjenim u karijeri i sretan sam kao čovjek to mi je najvažnije - rekao je Karić koji ima trenerskih ambicija.

- Nogometu sam cijeli život i on mi je dao sve. Imam B licencu i ići ću u Bosnu i Hercegovinu položiti A trenersku licencu. Nemam sad prevelike ambicije i želja mi je na početku svoje nogometno znanje prenositi na djecu - zaključio je Karić.