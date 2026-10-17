Veldin Karić napadnut je nakon što je njegova Marsonija izgubila od Đakovo Croatije. Potražio je pomoć, a reagirala je i policija. Njegova nogometna i životna priča je filmska, a postao je ikona HNL-a
'Rekli su mi: "Pripremi se na strijeljanje!" Nisam se ošišao ni kad je Ćiro to tražio od mene'
HNL ikona, Veldin Karić (52), fizički je napadnut na utakmici Marsonije i Đakovo Croatije, piše 035portal. Karić je trener Marsonije te je njegova momčad izgubila 4-0, a napadač ga je udario jer, navodno, nije uveo njegovog sina u igru. Prema informacijama koje navodi 035 portal, Karić je zatražio liječničku pomoć, a reagirala je i policija.
Veldin Karić istinska je legenda HNL-a, a njegov put u nogomet bio je filmski.
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U svoju nogometnu avanturu krenuo je iz Koliba Gornjih, klubu u kojem su s njim igrali bratići Edin i Zemir Mujčin.
- Danas djeca imaju sve, ali nemaju ono najvažniji - neizmjernu ljubav prema nogometu. Nama je nogomet bio sve. Jedva smo čekali kraj nastave da bi mogli igrati nogomet. Kopačke nismo imali, igrali smo bosi - kaže nam Veldin Karić koji je kasnije otišao u Polet iz Bosanskog Broda, da bi potom stigao i sarajevski Željezničar.
Od streljanja ga spasio trener
Već kao kadet i junior obarao je sve rekorde po broju golova te je sa 16 i pol godina debitirao za seniore Želje. No, Karićevu sreću u Sarajevu prekinuo je rat. Grad je bio pod opsadom i Karić je odveden na strijeljanje.
- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me u vojarnu Lukavica. S konvojem su me zatim odveli na Pale, gdje su me dočekali četnici. Došla je neka milicija, što ti ga ja znam, stavili su mi lisice na ruke i počeli me maltretirati i provocirati - rekao je Karić jednom prilikom za Večernji list i dodao:
- U Armiji BiH tada je na visokom položaju bio Vehbija Karić pa su me četnici krivo povezali s njime misleći da sam njegov špijun. Odveli su me zapovjedniku na Palama koji je rekao da se pripremim na strijeljanje.
Srećom, za to je doznao njegov bivši trener iz Željezničara Nenad Starovlah koji je bio kum Iliji Panteliću, važnom čovjeku u Vojvodini.
- Počelo je nagovaranje da me se pusti, da sam ja reprezentativac Jugoslavije i da me ne diraju. U to su me vrijeme htjeli i Crvena zvezda i Partizan, tako da su na kraju na Palama popustili i rekli: “Ajde može, pustit ćemo te ako netko u roku od sat vremena dođe po tebe”.
I doista, Starovlah i Pantelić ekspresno su organizirali helikopter za ranjenike i njime ga prebacili u Beograd, a potom je otišao za Novi Sad gdje je potpisao za Vojvodinu. Imao je samo 19 godina. No, ubrzo je prebjegao u Hrvatsku i branio je boje Marsonije.
- U Marsoniji smo imali odličnu ekipu i osvojili smo peto mjesto u 1. HNL što je najveći uspjeh u povijesti kluba - dodao je Karić.
Između Karića i Inzaghija odabrali - Karića
Kasnije je uslijedio transfer u Torino. Dobro je svima poznato da su se Torinezi dvoumili između Pipa Inzaghija, no odabrali su Karinha.
- Nisam se baš tamo snašao. Zabio sam jedan gol, nije me baš išlo. Gađao sam samo prečke i stative, no opet na meni je napravljeno sedam penala - objasnio je Karić.
- Nisam znao talijanski, no dodijeljena mi je profesorica s kojom sam svaki dan učio. Ubrzo sam svladao jezik i bilo je lakše. Javio mi se i Vladimir Jugović koji je tada igrao u Juventusu, no nisam se mnogo družio s igračima s područja bivše Jugoslavije – naglasio je Karić koji je poslan na posudbu u švicarski Lugano.
Tamo se bolje snašao i postigao je šest golova u 16 nastupa. Godine 1997. stigao je u Varteks i doživio je nogometnu renesansu.
S Dalićem u svlačionici
- Vrijeme koje sam proveo u Varteksu mi je najljepše u karijeri. Klub je bio odlično posložen, imali smo kvalitetnu ekipu, a 1. HNL je bila mnogo kvalitetnija. Igrali smo europska natjecanja i bilo je predivno. Na kraju sam zavolio barokni grad i tu se skrasio - ispričao je Karić, koji je svlačionicu dijelio sa sadašnjim hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem.
- Zlatko je napravio pravi posao. Ovaj rezultat za mene nije čudo jer smo znali da imamo pojedince vrhunske kvalitete koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, no tu se vidi ruka Zlatka Dalića koji je poradio na psihičkoj pripremi tih igrača. Malo nas je pomazila i sreća pa je rezultat stigao - naglasio je Karić koji je nakon Varteksa otišao u Dinamo gdje je ozlijedio koljeno.
Oporavio se zaigrao za Inter iz Zaprešića, ali u utakmici protiv Međimurja otišli su križni ligamenti.
- Dobro sam se oporavio nakon operacije, ali više nisam igrao na vrhunskoj razini - rekla je legenda Varteksa koja je igrala u niželigašima kao što su Dinamo iz Apatije, Drava iz Kuršanca, Oriolik, Samobor i Borac iz Kunovca.
I u poznim nogometnim godinama zabijao je golove i očaravao publiku.
Igrao za Varteks
Karić se prije tri godine zaželio natjecateljskog nogometa pa je u 45. godini potpisao za Varteks koji se tada natjecao u četvrtoj ligi.
- Imam još štošta za pokazati. Dobro se osjećam i vjerujem da imam snage za 45 minuta vrhunskog nogometa. Naravno mogu rasporediti snagu i na 90 minuta, ali to neće biti to jer kod mene nema kalkulacija - rekao nam je tada Karić koji sa svojom suprugom Silvi živi u varaždinskom kvartu Banfica. U međuvremenu je otišao iz Varteksa, a danas igra za veteranske momčadi Dinama i Bednje.
Ćiru je živcirala moja frizura
Ima i psa Belu pasmine cane corso, staru godinu i četiri mjeseca.
- Kao što znate i veliki sam ljubitelj životinja. Bela se vrlo zaštitnički ponaša i ne bih je mijenjao za ništa na svijetu - rekla je nogometna ikona koja je najpoznatija po svojoj frizuri.
- Ako me Ćiro, kod kojeg su svi morali biti uglađeni, nije ošišao, neće nitko. Poznata je anegdota da me Ćiro upoznao sa svojom suprugom i on je pita: „Je l’ tako da se mora ošišati, frizura mu je užasna?“ A ona kaže: „Ne, baš mu lijepo stoji.“ Ćiri nije bilo drago, ali frizura je preživjela i to mogu zahvaliti njegovoj supruzi. Inače, uvijek me šiša gospođa Vesna koja ima salon u Njemačkoj i Varaždinu. Ja se naručim, a ona dođe iz Njemačke da samo mene ošiša - kaže Karić koji je u dresu Varteksa zabio 53 gola.
- Naravno da imponira kad vas nazivaju ikonom. Zadovoljan sam svime učinjenim u karijeri i sretan sam kao čovjek to mi je najvažnije - rekao je Karić koji ima trenerskih ambicija.
- Nogometu sam cijeli život i on mi je dao sve. Imam B licencu i ići ću u Bosnu i Hercegovinu položiti A trenersku licencu. Nemam sad prevelike ambicije i želja mi je na početku svoje nogometno znanje prenositi na djecu - zaključio je Karić.
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