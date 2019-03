Rekorder Kramarić: Na feštu u Frankfurt vodim cijelu momčad

Dirao sam loptu, gol je moj, a i Belfodil je trebalo loptu gurnuti ranije, nasmijao se jutro poslije rekorda u Hoffenheimu sjajni Andrej Kramarić (27).

Zabio je 47. gol, čime je postao rekorder ovoga kluba u Bundesligi, iza sebe je ostavio Sejada Salihovića. Gol za rekord zauvijek će pamtiti.

- Ma pamtim većinu svojih golova. Mislim da bih možda znao opisati i svih ovih 47 koje sam zabio za Hoffenheim u Bundesligi - kaže Kramarić, koji nam se javio poslije treninga.

- Imamo slobodnu nedjelju pa sam upravo s djevojkom na putu za zračnu luku. Idemo u Amsterdam, provesti turističku nedjelju, pa se vraćamo. Često ona i ja odemo negdje kad imam slobodnog vremena. Nedavno smo bili u Milanu, prije toga u Barceloni i Madridu te u još nekim gradovima - rekao je Andrej.

Nije dobio poseban dar za svoj rekord, ali ne treba sumnjati kako će Hoffenheim znati nagraditi najboljeg strijelca u klupskoj povijesti.

A i Andrej će proslaviti rekord.

- Ne idemo na feštu ovaj vikend, ali idemo za dva tjedna. Nakon utakmice protiv Herthe cijelu momčad vodim u Frankfurt. Tamo su odlični restorani pa idemo proslaviti moj rekord. Moram ih dobro počastiti. I trener Julian Nagelsmann mogao bi s nama. Bit će to lijepa večer, pravi ‘team building’ - otkriva Andrej.

Ove je sezone Kramarić zabio 14 golova u Bundesligi, u elitnom je društvu među najboljim strijelcima lige.

- Sjajno je biti u takvom društvu, a još mi ne idu u glavu da sam postao najbolji strijelac u povijesti jednog kluba iz njemačke lige. Moram priznati da u petak navečer nisam odmah mogao zaspati. Prisjetio sam se i Rusije, svega što smo napravili na Svjetskom prvenstvu. Fifa nam je ovaj tjedan poslala neko videomaterijale iz Rusije, gledao sam ih malo. Mi još nismo ni svjesni što smo napravili, kakav je to rezultat - kaže nam hrvatski napadač.

U Hoffenheim je došao u siječnju 2016. godine. Nikako nije mogao dobiti pravu priliku i odlazak s Otoka u Bundesligu pokazao se kao pogodak, pravi jackpot.

Ugovor s njemačkim klubom ima do lipnja 2022. godine.

- I neki me prijatelji često pitaju kakve su mi ambicije, hoću li ostati ići otići. Iskreno, Hoffenheimu nedostaje samo malo tradicije. Ostalo je sve sjajno. Pa samo su Bayern i Leipzig u ovom trenutku ispred nas po organizaciji. Ovdje je sve blistavo, po organizaciji smo sigurno među najboljim klubovima u svijetu. Lijepo mi je ovdje, često mi dolazi obitelj i prijatelji, vidjet ću što će na kraju biti i hoće li doći neki novi izazov za mene - rekao je Kramarić.

Ove je sezone u Bundesligi nastupio u 23 utakmice, uz 14 golova ima i tri asistencije. Bez ikakve je sumnje najvažniji i najbolji igrač kluba koji se bori za plasman u Europsku ligu. Gdje ga god trener stavi u momčadi, on zabija. U sami vrh napada, na krilo, u vezu, uvijek je Andrej ubojit kad se nađe u prilici. U ovom je trenutku bez ikakve sumnje jedan od najboljih igrača aktualnog viceprvaka svijeta. Jedan je od rijetkih “kockastih” koji je bio dobar u obje kvalifikacijske utakmice. Azerbajdžanu je zabio, protiv Mađarske asistirao.

Prema Transfermarktu, vrijedi 35 milijuna eura, a ako ga Hoffenheim za nekoliko mjeseci bude prodavao, za njega bi mogao dobiti i više od 40 milijuna eura. Bit će ovo očito ljeto odluke za Kramu, ali prvo će probati doći do brojke od 20 golova u Bundesligi. Do kraja je ostalo osam kola i lako je moguće da Andrej dođe do 20 golova.

O reprezentaciji smo razgovarali i prije nekoliko dana, dva dana nakon poraza u Mađarskoj. Mišljenje mu je slično.

- Rusiju trebamo što prije zaboraviti, ne živi se na staroj slavi. Ne smijemo upasti u probleme u kvalifikacijama - tvrdi Krama.

U ovom trenutku je jedan od najboljih napadača jedne od najjačih liga na svijetu. Andrej je baš elita.