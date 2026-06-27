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JOŠ KALKULACIJA

Remi Irana i Egipta odmogao je Hrvatskoj, a poraz od Gane bio bi katastrofa. Ovako stoje stvari

Piše Jakov Drobnjak,
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Remi Irana i Egipta odmogao je Hrvatskoj, a poraz od Gane bio bi katastrofa. Ovako stoje stvari
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatreni protiv Gane igraju za sve: pobjeda vodi dalje bez drame, a poraz otvara opasnu kalkulaciju i drži Hrvatsku na rubu ispadanja

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Hrvatska u 23 sata igra zadnju i odlučujuću utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. Pobjeda bi izbrisala sve kalkulacije oko prolaska dalje i "vatreni" bi mogli čak i kao prvi proći skupinu, a remijem prolaze kao trećeplasirani. Rezultati odigrani sinoć donijeli su i dobre, ali i loše vijesti za Hrvatsku u slučaju poraza od Gane.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Remi s Ganom i dalje donosi prolaz dalje. Hrvatska bi s četiri boda svakako bila među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, a tome je dodatno pridonio poraz Urugvaja od Španjolske (1-0) koji je Urugvajce ostavio na dva boda i na trećem mjestu. Ono što je svakako loša vijest je da je Iran remizirao s Egiptom (1-1) i stigao na tri boda. Tako je trenutačno u tablici trećeplasiranih preskočio Hrvatsku zbog bolje gol-razlike i potisnuo ju na sedmo mjesto.

Ako Hrvatska izgubi od Gane i ostane na tri boda, čeka rasplet još dvije skupine. Skupina J je najopasnija. Tamo Alžir i Austrija imaju po tri boda i remijem bi Alžir preskočio Hrvatsku jer bi kao treći imao četiri boda. Idealno bi bilo da Austrija pobijedi Alžir. Također, poraz od Gane znači i da bi Južna Korea prestigla Hrvatsku zbog gol-razlike.

Drugi problem je skupina K. Tamo je trećeplasirani DR Kongo koji igra s Uzbekistanom u zadnjem kolu te trenutačno ima jedan bod. Ako DR Kongo pobijedi Uzbekistance, skače na četiri boda i samim time iznad Hrvatske, u slučaju poraza Hrvatske od Gane. 

Ako Hrvatska osvoji bod protiv Gane, na tablici trećeplasiranih preskočit će Senegal, Iran i Južnu Koreju, koji ostaju na tri boda, te Paragvaj koji s četiri boda ima lošiju gol razliku od Hrvatske. Dobra stvar je što ako i Hrvatska i Alžir osvoje po bod, Hrvatska će biti ispred Alžira zbog gol razlike.

Hrvatska s minimalnim porazom od Gane prolazi dalje ako Austrija pobijedi Alžir te ako DR Kongo ne pobijedi Uzbekistan. 

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