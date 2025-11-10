Obavijesti

Rendulić: Kad uprava stane iza trenera, on brzo odleti. Dinamu nešto nedostaje i nije momčad

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hajduk je postao momčad. Vidi se da uživaju, atmosfera je fenomenalna. U jako su dobrom momentu, imaju četiri boda prednosti, komentirao je Krunoslav Rendulić u emisiji Stadion

Dinamo je u krizi. Porazom od Istre u 13. kolu (2-1) navijači sve više zazivaju smjenu Marija Kovačevića i hitnu promjenu u igri. Hajduk je opet pobjegao na četiri boda i "modri" će morati naći brzo rješenje za ovaj teški period. Istra je još jednom iskoristila sve mane Dinama i iskupila se za debakl u Kupu te Kovačeviću i Zvonimiru Bobanu donijela još jednu neprospavanu noć. Rijeka je opet kiksala (1-0 poraz od Varaždina), a Hajduk je odigrao još jednu dobru utakmicu (2-0 protiv Osijeka). U HRT-ovoj emisiji Stadion 13. kolo je komentirao hrvatski trener Krunoslav Rendulić.

- I za jedne i za druge jako bitna utakmica. Obje ekipe su htjele pobjedu. Dinamo se nametnuo od početka, ali onda su primili gol. Budimo iskreni, ozbiljna ekipa takav gol ne smije primiti. Nekako, od tada je sve išlo na mlin Istre. Zabili su drugi gol iz greške Dinama, jako jeftin gol. Kada odeš s 2:0 na poluvrijeme, onda imaš komfornu situaciju. Dinamo je dodao gas, ali nije imao ništa konkretno - istaknuo je Rendulić pa dodao:

- Uprava je stala iza trenera, to nekad zna biti dvosjekli mač. Obično kad uprava stane iza trenera, on "brzo odleti". Dinamo ne izgleda dobro u zadnje vrijeme, rezultati pokazuju da nešto ne štima. Očito tamo ima puno igrača koji misle da su pretplaćeni za prvih 11. Onda kada ih se ne stavi, ili kada se zamijeni, onda izražavaju nezadovoljstvo na krivi način. Dinamo ne izgleda kao momčad koja je sposobna napasti i pobijediti. Jednostavno, nešto im nedostaje. To moraju oni između sebe riješiti. Dobro je da igrači ostanu u svlačionici i da se čuju povišeni tonovi. Ne bih upirao prst u trenera Kovačevića, na koncu priče, igrači igraju. Oni moraju prezentirati sebe na najbolji mogući način na terenu.

Zatim se osvrnuo na Varaždin i Rijeku.

-  Varaždinci su primijenili recept kao protiv Hajduka, vrebali su iz kontri, tako su zabili i gol. Rijeka je imala dominaciju tijekom susreta, ali oni danas nisu zabili gol, za pozitivan rezultat moraš zabiti gol. Ne možemo reći da Varaždin nije zasluženo pobijedio. Rijeka nedorečeno igra, igraju toplo-hladno. Danas zaista trener ne može ništa igračima prigovoriti. Ali jednostavno, nisu zabili gol - rekao je Rendulić.

Hajduk je s 2-0 pobijedio Osijek.

- Hajduk je rutinski riješio utakmicu protiv Osijeka. Osijek je izašao hrabro, ali kada naivno dobiješ gol u 4. minuti, onda ideje trenera padaju u vodu. Hajduk je imao kontrolu cijelu utakmicu. Hajduk je postao momčad. Vidi se da uživaju, atmosfera je fenomenalna. U jako su dobrom momentu, imaju četiri boda prednosti. Moraju tako nastaviti i pokušati nakon 21 godine, biti prvi. Neće biti nimalo lako, bit će još oscilacija. Cilj im mora biti ono što žele, a to je osvajanje prvenstva - zaključio je Rendulić.
 

OSTALO

