Repeša odbio dati izjavu, bivši NBA igrač poludio: Ovo je užas

Dan prije pete utakmice finala ABA lige između Budućnosti i Crvene zvezde osjećala se neka napetost. Crnogorski klub poslao je apel navijačima Zvezde da fer i mirno navijaju odlučujućoj utakmici, no moglo se osjetiti da neće proći bez nereda. A tako je itekako i bilo.

Sat vremena prije utakmice je nekoliko najžešćih navijača crveno bijelih, kako pišu crnogorski mediji, došli na parket, igrali basket, pa onda i sjeli nekoliko metara od klupe gdje su se nalazili igrači Budućnosti. Sve to, očito, kako bi unijeli strah u njihove kosti, a to su očito i uspjeli. Nakon nekoliko minuta zagrijavanja, ti isti navijači napali su igrače gostujuće momčadi i gađali ih sa svime što im se našlo pod rukom. Bilo je tu upaljača, kovanica, boca, a neki su čak pisali i da su bacali i cigle, no na kraju se radilo o vrećici u kojoj su se nalazile kokice.

Bilo je tu i vrijeđanja na račun Jasmina Repeše, a orilo se i 'Ubij Šiptara'. Kako čovjek nakon svega toga može hladne glave istrčati na teren i dati sve od sebe?

Utakmica je kasnila skoro sat vremena, a u takvom okruženju je bilo nemoguće igrati. Igrači Budućnosti su od početka igrali pod kočnicom, strahom da će im se još nešto dogoditi. No pravo se pitanje postavlja zašto su uopće izlazili na parket. Jednostavno, u takvim uvjetima se znalo da Zvezdi ABA liga ne može pobjeći iz ruku.

Nakon sve drame i uvjerljivog poraza, brojni novinari okupili su se u pres salonu da poslušaju što to trener Budućnosti Jasmin Repeša ima za reći nakon utakmice. A onda šok. Jasmin se uopće nije ni pojavio u salonu, a nedugo nakon toga su se javili iz kluba te rekli kako njihov trener i igrači neće davat izjave.

@ABA_League that was the worst most unprofessional game/environment!! The worst!! — Norris Cole II (@pg30_Cole) 22. travnja 2019.

Dvostruki NBA prvak s Miamijem, a danas igrač crnogorske momčadi, Norris Cole itekako je imao što za reći nakon utakmice.

- Bila je ovo najgore, najneprofesionalnija utakmica/okruženje! Uvjerljivo najgore!!! - ljutit je bio Amerikanac nakon utakmice. A i on je imao incident odmah na zagrijavanju. Izašao je prvi na parket, dok je ubacivao u koš, jedan kamerman mu je nešto vikao. Amerikanac je na to poludio i pogodio ga je loptom. Navijači Zvezde su na to poludjeli i sasuli teren s raznim stvarima, a nakon toga je krenuo i kaos zbog čega je kasnio početak utakmice.

Žalosno je da finalna serija između dvije sjajne momčadi mora završiti na ovakav način koji nitko nije zaslužio. Bez obzira koje ste nacionalnosti, rase, vjeroispovijesti. Jer koliko se zna, u sportu nema osuda i svi su jednaki.

Predsjednik Crvene zvezde najavio je prije utakmice da razmišljaju o napuštanju ABA lige, no pravo je pitanje hoće li biti majstor i beg i nakon utakmice i priznati da su njegovi navijači pogriješili. Ali, teško da ćemo to doživjeti...