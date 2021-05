Nakon što je u dramatičnoj završnici uspio izboriti ostanak u košarkaškoj Serie A s Pesarom, Jasmin Repeša (59) se vraća staroj ljubavi zvanoj - Fortitudo Bologna.

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije potpisao je višegodišnji ugovor s klubom s kojim je 2005. osvojio naslov talijanskog prvaka, a sezonu prije igrao i finale Eurolige u kojem je poražen od Maccabija. Fortitudo je interes za povratak hrvatskog trenera pokazao već ranije ove godine, kada se nešto ipak zakompliciralo pa je preuzeo Pesaro.

Repeši će ovo biti šesti trenerski angažman u Italiji, gdje je osim Fortituda (2002. - 2006.) i posljednje Pesare, vodio rimsku Lottomaticu (2006. - 2008.), Benetton Treviso (2010. - 2011.) i EA7 Milano (2015. - 2017.), a osim naslova s momčadi iz Bologne, prvak je postao i s Milanom 2016. Također je osvojio i dva talijanska kupa.

Hrvatsku je reprezentaciju vodio u dva razdoblja, od 2005. do 2009. i od 2012. do 2014. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se kvalificirala za olimpijski turnir 2008. u Pekingu i stigla do četvrtfinala, a u posljednjih 25 godina bio je jedini trener koji je naše košarkaše doveo do utakmice za odličje na EuroBasketu 2013. u Sloveniji, gdje je Hrvatska osvojila četvrto mjesto.

U trenerskoj karijeri koju je započeo 1995. vodio je još i Cibonu, Tofaš, Split, Slask Wroclaw, Unicaju, Cedevitu te Budućnost.

Fortitudo je, inače, prošlu sezonu zaključio s 10 pobjeda i 18 poraza, jednakim učinkom kao i Pesaro.