Iranska reprezentacija odlazi u Tursku na pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026, ali još uvijek čeka vize za SAD. U Antaliji će igrati protiv Gambije i dovršiti zahtjeve s kojim će osigurati sudjelovanje na Mundijalu
Reprezentacija Irana otputovala je u Tursku odakle će na SP
Iranska nogometna reprezentacija otputovala je u ponedjeljak u Tursku na prijateljsku utakmicu prije odlaska u Sjedinjene Američke Države na Svjetsko prvenstvo, izvijestili su iranski mediji.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Iranska nogometna reprezentacija, koju čine 22 igrača i trenerski stožer, jutros je napustila zemlju i otišla u Antaliju u Turskoj kako bi odigrala svoju posljednju prijateljsku utakmicu prije odlaska u Sjedinjene Države na Svjetsko prvenstvo 2026., izvijestila je novinska agencija Tasnim.
U Antaliji se Iran nada odigrati dvije prijateljske utakmice, iako je do sada potvrđena samo jedna utakmica protiv Gambije 29. svibnja. Očekuje se da će igrači također iskoristiti svoje vrijeme u Turskoj kako bi dovršili proces podnošenja zahtjeva za vizu za SAD.
Predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, izjavio je u četvrtak da iranskoj reprezentaciji još nije izdana viza, jer Teheran traži jamstva da će njegova delegacija dobiti vize za boravak u SAD-u.
Međutim, glavni tajnik Fife Mattias Grafström ocijenio je "vrlo konstruktivnim" sastanak održan u subotu u Istanbulu s Iranskim nogometnim savezom kako bi se jamčilo sudjelovanje Irana na SP-u koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Nakon što se kvalificirao za četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo, Iran će imati svoj trening kamp u Tucsonu u Arizoni prije nego što započne natjecanje 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda. Nakon toga Iran igra protiv Belgije 21. lipnja, a onda protiv Egipta 26. lipnja u Seattleu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+