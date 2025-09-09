Reprezentativac Crne Gore opleo po Prosinečkom: 'To je nepedagoški i neljudski...'

Robert Prosinečki vratio se na Maksimir na kojem je stasao u jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, no ovaj put je bio na protivničkoj strani. Njegova Crna Gora izgubila je od Hrvatske (4-0) u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i praktički se oprostila od Mundijala. Ima dva poraza od Češke i jedan od 'vatrenih', za krah njihovih snova o povijesnom plasmanu na SP.

Legendarni Žuti u rujanskom ciklusu nije na raspolaganju imao Andriju Radulovića, nogometaša bečkog Rapida, koji je okupljanje propustio zbog ozljede, ali je nastupio za svoj klub u prijateljskoj utakmici. O tome se oglasio i legendarni Žuti uoči utakmice protiv Hrvatske.

- Toliko se voli Crna Gora. Što drugo da komentiram. Ako mu je u tom trenutku važniji klub od reprezentacije, onda njega trebate pitati.

Nakon njegovih izjava, odlučio se i sam Radulović javno očitovati o toj temi. Poslao je otvoreno pismo predsjedniku crnogorskog saveza Dejanu Savićeviću.

Prenosimo ga u cijelosti:

Poštovani Predsjedniče,

Zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, nogometaš i Crnogorac, kako biste znali što je istina u ovom slučaju.

Izbornika Prosinečkog obavijestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestiraju tijekom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvjestica. Obavijestio sam ga da sam s klupskim liječnikom dogovorio da tijekom pauze u prvenstvu napravimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku Izbornik je odgovorio istog trenutka, jednom riječju - ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, jesam li uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogli napraviti nalaze u realnim uvjetima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minuti sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uvjetima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar Izbornika u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori nitko nema pravo dovoditi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijep odgoj dozvoljava da kažem.