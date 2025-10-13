Reprezentativka Crne Gore je izazvala skandal u Njemačkoj! Uzela kontroverzni transparent

Pobjeda u derbiju je slatka, no proslava kapetanice Werdera iz Bremena, Medine Dešić, nakon trijumfa nad vječnim rivalom HSV-om, pretvorila se u viralnu senzaciju koja je prešla granice sportskog terena. Potez koji je za jedne bio vrhunac navijačkog folklora, a za druge neukusna provokacija, pokrenuo je lavinu rasprava o granicama prihvatljivog u svijetu modernog nogometa.

Crnogorska reprezentativka našla se u središtu oluje nakon što je s navijačima proslavila pobjedu držeći transparent koji je na najeksplicitniji mogući način ismijao poražene suparnike.

Poznat kao "Nordderby" (Sjeverni derbi), sraz ova dva kluba jedan je od najžešćih i najstarijih u njemačkom nogometu. Blizina gradova, duga povijest natjecanja i borba za prevlast na sjeveru Njemačke stvorili su animozitet koji se prenosi s generacije na generaciju navijača.

Utakmica je sama po sebi bila nabijena emocijama, a pobjeda Werdera od 2-0 samo je dolila ulje na vatru već uzavrele atmosfere. Medina Dešić i njezine suigračice dokazale su da se za boje kluba bore s jednakom žestinom kao i njihove muške kolege, a proslava koja je uslijedila to je i potvrdila na prilično kontroverzan način.

Trenutak koji je zapalio društvene mreže

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igračice Werdera slavile važnu pobjedu sa svojim navijačima, kapetanica Dešić otišla je korak dalje. Iz publike je uzela improvizirani transparent i ponosno ga podigla. Prizor je bio nedvosmislen: na znaku je bio nacrtan emotikon hrpe izmeta, a na samom vrhu bio je zalijepljen grb poraženog HSV-a.

Snimka nasmijane kapetanice kako maše ovim transparentom u smjeru tribina brzinom munje se proširila društvenim mrežama. Platforme poput Threadsa, Instagrama i X-a preplavljene su videom, a reakcije su stizale sa svih strana svijeta.

Reakcije javnosti bile su oštro podijeljene. Mnogi navijači, ne samo Werderovi, vidjeli su ovaj potez kao bezazlenu i duhovitu provokaciju, sastavni dio nogometnog folklora. Drugi su dodali: "Nogomet se vratio", aludirajući na to da je ovakva sirova strast ono što sport čini zanimljivim. Za njih, Dešić je samo kanalizirala emocije koje svaki navijač osjeća prema najvećem rivalu.

Međutim, druga strana priče bila je znatno kritičnija. Mnogi su smatrali da je potez kapetanice bio neukusan, vulgaran i da prelazi granicu dobrog ukusa. Isticali su da kao kapetanica tima i uzor mladim sportašicama ima odgovornost ponašati se s poštovanjem prema protivniku, bez obzira na ishod utakmice. Kritičari su tvrdili da ovakvi postupci štete ugledu kluba i ženskog nogometa općenito, svodeći sportsku pobjedu na razinu djetinjastog vrijeđanja. Rasprava se povela o tome gdje je granica između strastvenog navijanja i otvorenog nepoštovanja.

Zakašnjela isprika i pokušaj smirivanja strasti

Dva dana nakon utakmice, suočena s lavinom kritika, ali i podrške, Medina Dešić se javno oglasila putem svog Instagram profila. U objavi je uputila ispriku, pokušavajući objasniti svoj postupak.

- U trenutku euforije nakon pobjede u derbiju, podigla sam transparent koji su mi dodali navijači. Njegov sadržaj bio je neprimjena. Nije mi bila namjera nikoga uvrijediti ili provocirati. Jednostavno su me ponijele emocije u slavlju s našim navijačima. Želim se ispričati svima koji su se osjetili uvrijeđenima - napisala je Dešić.

Njezina isprika, međutim, također je naišla na podijeljene reakcije. Dok su je jedni pohvalili zbog preuzimanja odgovornosti, drugi su smatrali da je isprika neiskrena i da je došla prekasno, tek nakon što je incident postao medijski problem.