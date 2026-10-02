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REZULTATI LIGE NACIJA

Repriza finala SP-a 2006. je završila remijem, a Belgija je slavila protiv nemoćne Turske

Piše HINA,
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Repriza finala SP-a 2006. je završila remijem, a Belgija je slavila protiv nemoćne Turske
Foto: CATHERINE STEENKESTE
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Francuska i Italijasu remizirale, Belgija je lagodnos slavila protiv Turske, a Džeko se oprostio od BiH uz remi sa Švedskom. Poljska je razbila Rumunjsku 6-0 uz hattrick Lewandowskog

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U derbiju večeri Lige nacija u petak Francuska i Italija su na Stade de Franceu u susretu 3. kola skupine A1 igrale 1-1. Francuska je povela lijepim golom Olisea iz slobodnog udarca, a poravnao je Bastoni iskoristivši neoprezno dodavanje Rabiota pred vlastitim kaznenim prostorom.

Nations League - Group A1 - France v Italy
Foto: CATHERINE STEENKESTE

U drugom dvoboju ove skupine Belgija je na svom terenu svladala Tursku 3-0 uz dva gola De Bruynea i jednim Lukakua. Na ljestvici vodi Francuska sa sedam bodova, Belgija ima šest, Italija četiri, dok je Turska bez bodova.

U Zenici se od igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine oprostio Edin Džeko, a domaća je selekcija na oproštaju kapetana igrala 1-1 protiv Švedske. Goste je u prednost doveo Gyökeres neposredno prije Džekina izlaska s terena, a poravnao je Alajbegović.

Poljska je deklasirala Rumunje rezultatom 6-0; Lewandowski je zabio hattrick i bio prvo ime susreta.

Švedska je na vrhu skupine B4 sa sedam bodova, BiH je druga s pet. Slijedi Poljska s četiri boda, dok je Rumunjska bez bodova.

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