Repriza finala SP-a 2006. je završila remijem, a Belgija je slavila protiv nemoćne Turske

U derbiju večeri Lige nacija u petak Francuska i Italija su na Stade de Franceu u susretu 3. kola skupine A1 igrale 1-1. Francuska je povela lijepim golom Olisea iz slobodnog udarca, a poravnao je Bastoni iskoristivši neoprezno dodavanje Rabiota pred vlastitim kaznenim prostorom.

Foto: CATHERINE STEENKESTE

U drugom dvoboju ove skupine Belgija je na svom terenu svladala Tursku 3-0 uz dva gola De Bruynea i jednim Lukakua. Na ljestvici vodi Francuska sa sedam bodova, Belgija ima šest, Italija četiri, dok je Turska bez bodova.

U Zenici se od igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine oprostio Edin Džeko, a domaća je selekcija na oproštaju kapetana igrala 1-1 protiv Švedske. Goste je u prednost doveo Gyökeres neposredno prije Džekina izlaska s terena, a poravnao je Alajbegović.

Poljska je deklasirala Rumunje rezultatom 6-0; Lewandowski je zabio hattrick i bio prvo ime susreta.

Švedska je na vrhu skupine B4 sa sedam bodova, BiH je druga s pet. Slijedi Poljska s četiri boda, dok je Rumunjska bez bodova.