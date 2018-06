Repriza Francuske i Danske iz '98.; Peru i bez Farfana favorit

Sastat će se danas u skupini C Danska i Francuska te Australija i Peru. Francuska drži prvo mjesto u grupi s dvije pobjede i šest bodova i sigurna je za prolaz u osminu finala, dok se za isti cilj još uvijek bore Danska i Australija. Peru je zadnji na tablici s nula bodova i ovo će im biti zadnji nastup u Rusiji.

Od 16 sati na stadionu Lužnjiki u Moskvi sastat će se reprezentacije Danske i Francuske. Francuzi su s dvije pobjede već osigurali svoje mjesto u osmini finala, a Danci se još uvijek za to moraju boriti, iako su u izglednijoj situaciji nego konkurent - Australija.

Danska i Francuska susrele su se već dva puta na Svjetskim prvenstvima i oba puta je to bila zadnja utakmica grupne faze. Slavili su Francuzi 1998. na domaćem terenu rezultatom 2-1, a 2002. godine su bili bolji Danci. To je bio ujedno i jedini poraz Francuske od danske reprezentacije. U ostalih šest međusobnih susreta oni su pobijedili.

Danska je, s druge strane, poražena u četiri od posljednjih pet utakmica Svjetskih prvenstava, a jedina pobjeda bila je ta protiv Francuske u Južnoj Koreji i Japanu.

Susretale su se ove dvije reprezentacije i na Europskim prvenstvima, sveukupno je ovo šesto veliko natjecanje na kojem će odmjeriti snage (uključujući Europska i Svjetska prvenstva). Susreli su se na Euru 1984., 1992. i 2000. te na SP-u 1998. i 2002. Zanimljivo jest da je Francuska osvojila tri od tih pet natjecanja.

Posljednja tri gola, koja su Francuzi zabili Dancima, postigao je Olivier Giroud. Posljednja dva je zabio u listopadu 2015. godine, a i danas će vjerojatno startati u prvih 11.

Utakmica se igra na stadionu Lužnjiki koji se nalazi u Moskvi, a najveći je stadion u cijeloj Rusiji. Prije je nosio ime Lenjin stadion, a ima kapacitet od 81000 sjedećih mjesta.

Ovaj susret sudit će Brazilac Sandro Meira Ricci, kojemu je prosjek žutih kartona po utakmici 4,82, a crvenih 0,33.

Prema kladionicama, favorit susreta je Francuska na koju je koeficijent 2,04. Na pobjedu Danaca koeficijent je 5,25, a na remi 2,87.

Prije dva dana bilo je točno 20 godina od susreta Danske i Francuske na SP-u 1998. Bila je to posljednja utakmica grupne faze, i Danska je držala sudbinu u svojim rukama. Na golu Danaca tada je bio Peter Schmeichel, a istu ulogu danas će imati njegov sin Kasper Schmeichel. Opet je posljednja utakmica i opet Danska ima sve u svojim rukama. Kakva tradicija...

20 years ago to the day I played against France in Denmark's final group game with destiny in our own hands...



On Tuesday @kschmeichel1 will be doing exactly the same, with Denmark in the same position as they were in 1998.



You can do it Denmark #WorldCup #ForDanmark