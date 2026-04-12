Union Berlin napravio je smjenu na trenerskoj poziciji i zaposlio ženu. Marie-Louise Eta je prva žena na čelu muške bundesligaške momčadi. Bila je pomoćnica Nenadu Bjelici i cilj joj je osigurati prvoligaški status
Revolucija u njemačkom klubu! Na čelo momčadi postavili ženu
Njemački prvoligaš Union Berlin na poziciju voditelja momčadi do kraja sezone postavio je trenericu Marie-Louise Etu (34). Ovo je povijesni pothvat jer do sada nijedna trenerica nije vodila mušku bundesligašku momčad. Kormilo je preuzela od Steffena Baumgarta kojem je presudio subotnji poraz (3-1) od posljednjeg na ljestvici Heidenheima.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Baumgart je trener bio od siječnja 2025. i vodio je klub na 51 susretu. Eta je prije ovog angažmana vodila U-19 momčad Berlina, a bila je i pomoćnica hrvatskom treneru Nenadu Bjelici u sezoni 2023./24. Vodila je još i omladinski pogon Werdera Bremena.
- Oduševljen sam što je Marie-Louise Eta pristala privremeno preuzeti ovu ulogu prije nego što postane glavna trenerica profesionalne ženske momčadi nadolazeće ljeto, kako je planirano, objasnio je Horst Heldt, generalni direktor u Union Berlinu i nadodao da pogled na ljestvicu vara.
- Do sada smo imali apsolutno razočaravajuću drugu polovicu sezone i ne dopuštamo da nas zaslijepi naš položaj na tablici. Naša situacija je i dalje prijeteća i hitno nam trebaju bodovi kako bismo osigurali ostanak u ligi.
Berlin je trenutačno na 11. mjestu s 32 boda nakon 29 odigranih kola. Pet kola prije kraja prvenstva imaju šest bodova više od 16., odnosno prve relegacijske pozicije (doigravanje za ostanak), na kojoj je St. Pauli i još uvijek može ispasti iz lige. Do kraja prvenstva klub iz glavnog grada Njemačke igrat će protiv Wolfsburga, Leipziga, Kölna, Mainza i Augsburga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+