PRVI PUT IKAD U BUNDESLIGI

Revolucija u njemačkom klubu! Na čelo momčadi postavili ženu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Soeren Stache/DPA

Union Berlin napravio je smjenu na trenerskoj poziciji i zaposlio ženu. Marie-Louise Eta je prva žena na čelu muške bundesligaške momčadi. Bila je pomoćnica Nenadu Bjelici i cilj joj je osigurati prvoligaški status

Njemački prvoligaš Union Berlin na poziciju voditelja momčadi do kraja sezone postavio je trenericu Marie-Louise Etu (34). Ovo je povijesni pothvat jer do sada nijedna trenerica nije vodila mušku bundesligašku momčad. Kormilo je preuzela od Steffena Baumgarta kojem je presudio subotnji poraz (3-1) od posljednjeg na ljestvici Heidenheima.

Baumgart je trener bio od siječnja 2025. i vodio je klub na 51 susretu. Eta je prije ovog angažmana vodila U-19 momčad Berlina, a bila je i pomoćnica hrvatskom treneru Nenadu Bjelici u sezoni 2023./24. Vodila je još i omladinski pogon Werdera Bremena.

- Oduševljen sam što je Marie-Louise Eta pristala privremeno preuzeti ovu ulogu prije nego što postane glavna trenerica profesionalne ženske momčadi nadolazeće ljeto, kako je planirano, objasnio je Horst Heldt, generalni direktor u Union Berlinu i nadodao da pogled na ljestvicu vara.

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach
Foto: Soeren Stache/DPA

- Do sada smo imali apsolutno razočaravajuću drugu polovicu sezone i ne dopuštamo da nas zaslijepi naš položaj na tablici. Naša situacija je i dalje prijeteća i hitno nam trebaju bodovi kako bismo osigurali ostanak u ligi.

Berlin je trenutačno na 11. mjestu s 32 boda nakon 29 odigranih kola. Pet kola prije kraja prvenstva imaju šest bodova više od 16., odnosno prve relegacijske pozicije (doigravanje za ostanak), na kojoj je St. Pauli i još uvijek može ispasti iz lige. Do kraja prvenstva klub iz glavnog grada Njemačke igrat će protiv Wolfsburga, Leipziga, Kölna, Mainza i Augsburga

