Revolucija u nogometu: Prvi put na utakmici pokazali su zeleni karton, evo čemu služi...

Fifa je započela s eksperimentom koji bi trebao obradovati trenere i unijeti veću ravnopravnost u nogomet. Na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina, koje se od 27. rujna do 19. listopada održava u Čileu, Međunarodna nogometna federacija (FIFA) službeno je predstavila zeleni karton. Za razliku od svojih disciplinskih prethodnika, ovaj karton nije namijenjen kažnjavanju, već osnaživanju momčadi i ispravljanju potencijalnih sudačkih pogrešaka, a svoju je povijesnu premijeru doživio na utakmici između Maroka i Španjolske.

Što je zeleni karton i kako funkcionira?

Zeleni karton predstavlja svojevrsni "izazov" (eng. challenge), alat koji je dosad bio rezerviran za sportove poput tenisa ili američkog nogometa. U ovoj eksperimentalnoj fazi, on omogućuje izbornicima da zatraže provjeru sudačke odluke putem video tehnologije. Ovaj sustav, nazvan Football Video Support (FVS), služi kao alternativa poznatijem VAR sustavu, posebno za turnire koji ga iz različitih razloga ne mogu implementirati u punom opsegu.

Pravila su jasno definirana:

Dva izazova po momčadi: Svaki izbornik ima pravo na maksimalno dva zelena kartona, odnosno dva izazova po utakmici.

Zadržavanje izazova: Ako se nakon pregleda snimke utvrdi da je izbornik bio u pravu i sudačka odluka se promijeni, momčad ne gubi iskorišteni izazov. Time se potiče korištenje sustava samo u situacijama kada postoji stvarna sumnja u "jasnu i očitu pogrešku".

Ograničena primjena: Izazov se može koristiti isključivo za četiri ključne situacije koje mijenjaju tijek igre: provjeru golova, odluke o kaznenim udarcima, izravne crvene kartone te u slučajevima pogrešnog identiteta igrača prilikom dodjele kartona.

Cilj ove inovacije je jasan – povećati pravednost u igri, smanjiti kontroverze koje često zasjene sportska postignuća i pružiti momčadima mehanizam za ispravljanje ključnih sudačkih previda.

Prva službena upotreba zelenog kartona dogodila se na utakmici grupne faze između Maroka i Španjolske. Igrala se 78. minuta kada je sudac dosudio kazneni udarac za Španjolsku, odluka koja je mogla prelomiti utakmicu. U tom ključnom trenutku, izbornik marokanske U20 reprezentacije, Mohamed Ouahbi, nije oklijevao.

Odmah je podigao zeleni karton, signalizirajući glavnom sucu da želi službenu provjeru odluke. Sudac je zaustavio igru i pristupio monitoru kako bi pregledao snimku spornog kontakta. Nakon kratke analize, postalo je jasno da prekršaja za najstrožu kaznu nije bilo. Odluka je promijenjena - jedanaesterac je poništen, a španjolski igrač koji je pokušao iznuditi prekršaj dobio je žuti karton zbog simuliranja.

Ovaj potez ne samo da je ispravio nepravdu, već je i psihološki osnažio marokansku momčad. Utakmica je na kraju završila njihovom pobjedom od 2-0, čime su zasjeli na vrh skupine. Povijesni trenutak pokazao je puni potencijal zelenog kartona - u samo nekoliko minuta, potencijalni gol za protivnika pretvorio se u žuti karton za njega i sačuvanu prednost.

Fifa je potvrdila da će se testiranje zelenog kartona nastaviti tijekom cijelog trajanja Svjetskog prvenstva u Čileu. Uspjeh ovog eksperimenta pažljivo će se analizirati, a ako se pokaže učinkovitim, postoji velika mogućnost da se njegova primjena proširi i na druga Fifina natjecanja.

Foto: Harald Tittel/DPA

Iako je ovo prva primjena na ovako velikom muškom turniru, sustav je već testiran na Svjetskom prvenstvu za žene U20 u Kolumbiji 2024. godine, kao i na prestižnom omladinskom turniru Blue Stars FIFA Youth Cup u Zürichu.

Važno je napomenuti da ovaj "challenge" sustav nije povezan s ranijom inicijativom zelenog kartona u talijanskoj Serie B. Tamo se zeleni karton simbolično dodjeljivao igračima za izvanredne poteze fair-playa, poput priznanja da lopta nije prešla gol-liniju ili zaustavljanja igre zbog ozljede protivnika. Fifin zeleni karton, s druge strane, isključivo je tehnički alat za ispravljanje sudačkih odluka.