Revolucija u Zagrebu: Žele stadion po uzoru na Bernabeu

Sve se glasnije nagađa o tome kako će izgledati novi maksimirski stadion, a uzor će mu biti stadion Real Madrida Santiago Bernabeu, prenosi Jutarnji list. Program natječaja podijeljen je u dvije kategorije: dio koji ide u realizaciju i dio koji ostaje na razini prijedloga.

Za realizaciju je predviđena zona nogometnog stadiona, dok su atletsko-rekreacijski sadržaji na Sveticama i prometno čvorište Borongaj obuhvaćeni konceptualnim dijelom natječaja, prenosi isti izvor.

Novi stadion sadržavat će više VIP kapaciteta, a poštovat će i najviše Uefine standarde. Očekuje se izgradnja novog Maksimira s 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, uz usklađenje s Uefinom IV kategorijom.

Program predviđa najmanje 40 privatnih VIP loža, svaka površine oko 24 m² i kapaciteta 12 osoba, što daje oko 480 mjesta u tom segmentu, uz pripadajuće lounge prostore od približno 750 m², koji se dimenzioniraju prema standardu od oko 1 m² po osobi. Uz to, planira se i Uefa hospitality zona od oko 600 m², kao i izdvojeni VVIP predsjednički apartman kapaciteta oko 30 osoba s vlastitim pristupom i sigurnosnim režimom.

Očekuje se i izgradnja ugostiteljskih objekata koji bi radili neovisno o odigravanju utakmica, a to znači da bi taj dio prostora morao imati neovisan pristup s javnih površina, bez ulaska na stadion. Na taj način bi stadion funkcionirao kao poslovni i javni objekt, a ne samo nogometni stadion.

Sjeverna tribina zamišljena je kao nedjeljiva cjelina, dok bi se ostale tri tribine sačinjavale od većeg donjeg dijela prstena i manjeg gornjeg dijela.

Ispod istočne tribine trebalo bi se naći središte kluba. Tamo bi bila klupska klinika i potencijalno hotel za igrače.

Očekuje se oko 200 mjesta u novinarskoj loži, oko 40 komentatorskih pozicija, kapacitete za fotografe i novinare te za televizijski studio i intervjue.

Uz to, novi Maksimir bio bi osmišljen kao multifunkcionalna arena. Osim nogometa, predviđeno je održavanje koncerata, manifestacija i raznih događanja, čime bi stadion postao važna točka kulturnog i društvenog života Zagreba.