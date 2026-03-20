Komentari 14
Revolucija u Zagrebu: Žele stadion po uzoru na Bernabeu

Piše Petar Božičević,
Revolucija u Zagrebu: Žele stadion po uzoru na Bernabeu
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novi stadion sadržavat će više VIP kapaciteta, a poštovat će i najviše Uefine standarde. Očekuje se izgradnja novog Maksimira s 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, uz usklađenje s Uefinom IV kategorijom

Sve se glasnije nagađa o tome kako će izgledati novi maksimirski stadion, a uzor će mu biti stadion Real Madrida Santiago Bernabeu, prenosi Jutarnji list. Program natječaja podijeljen je u dvije kategorije: dio koji ide u realizaciju i dio koji ostaje na razini prijedloga. 

Za realizaciju je predviđena zona nogometnog stadiona, dok su atletsko-rekreacijski sadržaji na Sveticama i prometno čvorište Borongaj obuhvaćeni konceptualnim dijelom natječaja, prenosi isti izvor.

Novi stadion sadržavat će više VIP kapaciteta, a poštovat će i najviše Uefine standarde. Očekuje se izgradnja novog Maksimira s 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, uz usklađenje s Uefinom IV kategorijom. 

Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice
Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Program predviđa najmanje 40 privatnih VIP loža, svaka površine oko 24 m² i kapaciteta 12 osoba, što daje oko 480 mjesta u tom segmentu, uz pripadajuće lounge prostore od približno 750 m², koji se dimenzioniraju prema standardu od oko 1 m² po osobi. Uz to, planira se i Uefa hospitality zona od oko 600 m², kao i izdvojeni VVIP predsjednički apartman kapaciteta oko 30 osoba s vlastitim pristupom i sigurnosnim režimom.

Očekuje se i izgradnja ugostiteljskih objekata koji bi radili neovisno o odigravanju utakmica, a to znači da bi taj dio prostora morao imati neovisan pristup s javnih površina, bez ulaska na stadion. Na taj način bi stadion funkcionirao kao poslovni i javni objekt, a ne samo nogometni stadion. 

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Sjeverna tribina zamišljena je kao nedjeljiva cjelina, dok bi se ostale tri tribine sačinjavale od većeg donjeg dijela prstena i manjeg gornjeg dijela. 

Ispod istočne tribine trebalo bi se naći središte kluba. Tamo bi bila klupska klinika i potencijalno hotel za igrače. 

Očekuje se oko 200 mjesta u novinarskoj loži, oko 40 komentatorskih pozicija, kapacitete za fotografe i novinare te za televizijski studio i intervjue. 

PO ŠESTU U NIZU Kovačević sad lovi dva trenera, ali je jedan i dalje nedostižan!
Kovačević sad lovi dva trenera, ali je jedan i dalje nedostižan!

Uz to, novi Maksimir bio bi osmišljen kao multifunkcionalna arena. Osim nogometa, predviđeno je održavanje koncerata, manifestacija i raznih događanja, čime bi stadion postao važna točka kulturnog i društvenog života Zagreba.

Komentari 14
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz

