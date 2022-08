Riječani na domaćem terenu dominirali, doktoru opet pehar

Nino Juračić, Damir Baković, Toić i Brusich kao pro par te Kustec i Domazet među parovima osvajači su osmog turnira Stars Open Toura, najveće turneje teniskih rekreativaca, koji je završio u Rijeci. Natjecalo se više od 120 igrača.

Igor Musa, bivši nogometaš Hajduka i Rijeke, iskoristio je nedolazak svog glavnog rivala Darija Večerića i u najjačoj konkurenciji pro single dolaskom do polufinala smanjio zaostatak na rang listi. Na tom je putu izbacio i bivšeg rukometaša Zagreba i hrvatske reprezentacije Borisa Batinića. No, izgubio je od Blaža Domazeta, dok je u drugom polufinalu Nino Juračić u sjajnom meču sa 6-4, 5-7, 7-6 pobijedio predsjednika Hrvatskog hokejskog saveza i bivšeg reprezentazivca Hrvatske u hokeju na travi Damira Hrupeca. A onda u spektakularnom finalu Juračić je svladao Domazeta 6-3, 4-6, 10-8.

U najbrojnijoj konkurenciji suorganizator Silvio Marić došao je do trećega kola pa izgubio od zaprešićkog aduta Luke Mandića. Klavijaturist Parnog valjka Berislav Blažević došao je do drugoga kola, a okušale su se i dvije djevojke. Sandra San došla je do drugog, a Dina Tomić ispala je u prvom kolu.

Pehar je osvojio Damir Baković, kojem je Mario Lovrić morao predati finale.

Domaći tenisači iz Rijeke dominirali su u konkurenciji pro parova, gdje su Kalčić i Omeragić pobijedili bivše nogometaše Marića i Manuela Bisakua, a Brusich i Toić izbacili su na startu pobjednike umaških parova Severa i Tinu Tomić, u sjajnom meču 6-3, 3-6, 7-5. Dok su Gudelj i Martinović iznenadili već u prvom kolu umaške pobjednike pro parova Bakovića i Lukačevića 4-6, 7-5, 7-6. Ta su se dva para našla i u finalu, gdje su ugledni kardiolog Brusich i teniski trener Toić pobijedili 6-3, 6-3.

Sandro Brusich drugi je put nastupio na Stars Open Touru i drugi put osvojio pehar.

A u finalu parova Kustec i Domazet pobijedili su Kobetića i Medića 6-2, 7-5.

- Svima čestitamo i zahvaljujemo na dolasku, igri, zalaganju, borbi, druženju... Zahvaljujemo ljudima iz TK Kvarner, predsjedniku Sandru Brusichu, ljudima iz kluba Siniši Ćuku, Goranu Mileru, dobrim i vrijednim ljudima iz ugostiteljskog objekta, a posebna zahvala od strane Stars Open Toura ide Velimiru Došenu i Mariju Berišiću, bez kojih ovo ne bi bilo na ovakvom nivou. Ništa nam nije falilo, pazili su na nas i teško nam se bilo rastati - naglasio je suorganizator Goran Lukačević.

Idući je turnir u Zadru od 16. do 18. rujna.

