Riječani ruše rekord dvorane na Trsatu: Pred 3500 navijača idu po preokret protiv Dinama!

Rijeka ili Dinamo? Netko će u subotu oko 21 sat u Rijeci svakako prvi put podići trofej Kupa Hrvatske. Dinamovci su, nakon prve utakmice u Draženovu domu prije četiri dana, kudikamo bliže "kanti" koja im nedostaje, na Kvarner su donijeli čak tri gola prednosti (4-1), no i trener Matija Đulvat odmah je umirio euforiju rečenicom da tri gola u futsalu ne jamče ništa.

To neće nitko negirati, no nakon prvih 40 minuta i rezultat i dojam bili su uvjerljivo na strani "plavih", uz Đulvatovu dodatnu konstataciju da čak nisu bili na pravoj razini?! Međutim, danas (19:00, MaxSport 1) dinamovci dolaze u "riječku kuću" na Trsatu, koju ove sezone nitko nije osvojio, štoviše, u osam utakmica samo je Crnica odnijela bod. Dvorana mladosti definitivno će dobiti novi rekord posjećenosti, barem u novije doba, jer velikom zaostatku unatoč, navijači nisu izgubili vjeru, domaćini će uoči utakmice na blagajnama dvorane u prodaju pustiti mali dodatan kontingent, pa će, kad se sve zbroji, Rijeku nositi oko 3500 navijača! A možda i više jer ne treba nikad otpisati hrvatsku navijačku improvizaciju.

Susret Futsal Dinama i Rijeke u prvoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Iako je rezultat prvog susreta na prvi pogled visok, u futsalu je itekako dostižan. Svi u klubu, od igrača, stručnog stožera te djelatnika jedva čekamo subotu da to i dokažemo. Bit ćemo strpljivi, iako želimo što brži gol, nećemo juriti, nego kroz igru i prekide pokušati ugroziti njihov gol. To je važno jer će nama u tom slučaju samopouzdanje rasti, a protivniku padati. Morat ćemo biti malo precizniji i smireniji u izglednim prilikama nego što smo to bili u Zagrebu, a vjerujem da će nam i taj huk s tribina dati veću sigurnost u realizaciji. Rezultat je svakako dostižan i sve je otvoreno. Nismo slučajno došli do finala, naša liderska pozicija na ljestvici, vrhunski strijelci, golman koji skida nemoguće lopte i broj golova koje smo zabili razlozi su našeg optimizma - rekao je trener Rijeke Alen Jukić.

- Prvi dvoboj nije naša realna slika. Vjerujemo da smo bolja momčad i da ćemo to pokazati - čvrsti optimizam odašilje Luka Suton, prvi strijelac prvenstva s 21 golom, koji je, među ostalima u riječkoj momčadi, ostao dužnik u prvoj utakmici. 