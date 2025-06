Riječani se okupili: 'Dovodimo dvojicu igrača. Radeljić u Dinamo? Odbili smo ponudu'

Čudesne scene na Rujevici prošle sezone i dvostruka kruna ušli su u povijesne knjige riječkog kluba. Pošteno su proslavili povratak na tron hrvatskog nogometa, ali tri tjedna kasnije, o tome više nema ni riječi. Svi u klubu koncentrirani su na novu sezonu koja je pred vratima, a trener Radomir Đalović u četvrtak poslijepodne će obaviti prozivku i započeti pripreme, prenosi Novi list.

Reprezentativci Stjepan Radeljić, Martin Zlomislić, Dejan Petrovič, Jovan Manev i Toni Fruk dobili su pet dana odmora više, a na okupljanju će se pojaviti sljedećih 29 igrača:

Ovo je riječki raspored ljetnih priprema, na Rujevici, u austrijskom Villachu i stalnoj bazi u Sloveniji, Kranjskoj Gori: Aleksa Todorović, Niko Vučetić, Vito Kovač, Ivan Domagoj Marić, Ante Majstorović, Duje Čop, Luka Menalo, Petar Raguž, Niko Janković, Silvio Ilinković, Mladen Devetak, Gabriel Rukavina, Ante Oreč, Amer Gojak, Bruno Bogojević, Lovro Kitin, Cherno Saho, Šimun Butić, Mile Škorić, Dominik Dogan, Omar Sijarić, Bruno Burčul, Dominik Thaqi, Rajan Žlibanović, Noel Bodetić i Nikola Medojević.

Trener Đalović je na press konferenciji najavio novu sezonu i sve ono što ih čeka.

- Igrači moraju ‘izbiti’ prijelazni rok iz glave. Trenirat ćemo jako i biti spremni za prvi ispit u Ligi prvaka. Znamo da će biti odlazaka i dolazaka, ali dok se ne dogode… Maksimalni fokus na Rijeku i posao u Rijeci - rekao je on.

Rijeka će sezonu započeti na domaćem terenu 22. ili 23. srpnja u drugom pretkolu Lige prvaka gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Ludogoreca i Dinamo Minska. U uzvratu tjedan dana kasnije momčad Radomira Đalovića na će goste u Bugarsku ili neutralni teren s obzirom na zabranu održavanja Uefinih utakmica na teritoriju kolaboracionista agresoru na Ukrajinu. Tko prođe u tom dvoboju, osigurat će jesen u Europi u najmanju ruku u Konferencijskoj ligi.

- Dovest ćemo i pojačanja, moramo, prvenstveno u napadu. A imamo i igrača koji su prošle sezone igrali manje pa bi u sljedećoj mogli dati veći doprinos. Osim toga, nadam se da će na pripremama u pozitivnom smislu iskočiti i nekoliko naših juniora priključenih prvoj momčadi - kazao je Đalović.

S njim je novu sezonu najavio i sportski direktor Darko Raić-Sudar koji je odgovarao na pitanja o transferima, a ima nekoliko novosti. Već najavljeni Bugarin Dominik Yankov uskoro će potpisati ugovor, a pred vratima je još jedno pojačanje, no u klubu su zakopčani do grla do službenog predstavljanja.

- Dominik Yankov potpisuje sutra, a sve je dogovoreno s jednim veznjakom. Ne, nije Vrbančić. To je talentiran dečko, jedno smo vrijeme razmišljali o njemu no mislim da od toga neće biti ništa.

Dinamo je poslao ponudu za Stjepana Radeljića, čak je i Zvonimir Boban bio na Rujevici, ali 'modri' još nisu zadovoljili riječke apetite.

- Mislim da je priča ‘Radeljić u Dinamo’ gotova jer mi smo njihovu ponudu odbili, a nakon toga se više nije bilo kontakta na tu temu. Za Andrića i Posavca tražimo ‘sistematizaciju’ jer više nisu u našim planovima, a Dogan ipak započinje pripreme pa ćemo vidjeti hoće li ostati ili ne - kazao je sportski direktor.

Riječani će do 2. srpnja trenirati u svom gradu, a onda do 7. srpnja sele u austrijski Villach pa u Kranjsku Goru gdje će se zadržati šest dana. Slijedi potom povratak u Rijeku i brušenje posljednjih detalja pred prvu utakmicu. Klub će na pripremama odigrati pet utakmica.

Prijateljske utakmice na pripremama:

28. lipnja – HNK Rijeka – ND Primorje (termin će biti poznat naknadno, Rijeka)

5. srpnja HNK Rijeka – FC Oleksandriya (termin će biti poznat naknadno , 2×60, Kranjska Gora)

9. srpnja HNK Rijeka – FK Čukarički (17 sati, 2×60, Kranjska Gora)

13. srpnja HNK Rijeka – NK Bravo (11 sati, 2×45, Kranjska Gora)

13. srpnja – HNK Rijeka – Goztepe S. K. (17.30 sati, 2×45, Kranjska Gora)