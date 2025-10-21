Obavijesti

Sport

Komentari 2
RASPRODANA RUJEVICA

Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijekin veznjak Niko Janković, jedan od ključnih igrača u veznom redu, neće igrati protiv Sparte. Uefa ga je kaznila s tri utakmice neigranja zbog grubog starta na veznjaku armenskog Noaha

Utakmica drugog kola  Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag igra se u četvrtak, 23. listopada, u 18.45 sati na stadionu Rujevica. Interes navijača, usprkos nezadovoljavajućim rezultatima, je velik. Rujevica je svega tri dana prije dvoboja gotovo rasprodana.

Do jučerašnjeg popodneva u prodaji je ostalo manje od 400 ulaznica, a s obzirom na tempo prodaje, moguće je da na dan utakmice više neće biti nijedne karte. Takav odaziv sjajna je vijest za aktualnog prvaka Hrvatske, koji traži prvu pobjedu u skupini i povrat samopouzdanja nakon teškog europskog starta. Uz puni stadion i podršku s tribina, “fiumani” imaju priliku vratiti optimizam i preokrenuti ritam sezone.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Rijekin veznjak Niko Janković, jedan od ključnih igrača u veznom redu, neće sudjelovati u ovoj utakmici. Uefa ga je kaznila s tri utakmice neigranja zbog grubog starta na veznjaku armenskog Noaha, Yanu Etekiju, u prvom kolu skupine Konferencijske lige. Iako su svi ostali igrači koji su tada dobili crvene kartone kažnjeni s jednom utakmicom zabrane, Janković je prošao znatno teže. Start je bio iznimno neoprezan, đonom u potkoljenicu, i mnogi su tada pomislili da je pravo čudo što Etekiju nije pukla noga.

FAVORIT JE JASAN Kladionice puno više vjeruju u Dinamo, nego u Hajduk. Rijeka astronomski daleko od naslova
Kladionice puno više vjeruju u Dinamo, nego u Hajduk. Rijeka astronomski daleko od naslova

Janković je ove sezone zabio jedan pogodak i dodao tri asistencije, no još od ljeta njegova karijera ne ide željenim smjerom. Očekivao je transfer u Fenerbahče kod Mourinha, no taj se posao raspao, Mourinho više nije u Istanbulu, a Janković je ostao u Rijeci. Osim što će propustiti europske dvoboje sa Spartom Prag, Lincoln Red Impsima i AEK-om iz Larnace, izgubio je i mjesto u početnoj postavi Victora Sancheza. U subotnjem remiju protiv Slavena (1-1) trener ga nije uveo u igru, iako bi bilo logično da preuzme veći teret u HNL-u kad već u Europi ne može igrati najmanje tri susreta.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Rijeka će tako protiv Sparte morati pronaći nova rješenja u sredini terena, ali s podrškom pune Rujevice i pozitivnom atmosferom na tribinama, “fiumani” vjeruju da mogu ostvariti prvu pobjedu u skupini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025