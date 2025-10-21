Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'

Utakmica drugog kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag igra se u četvrtak, 23. listopada, u 18.45 sati na stadionu Rujevica. Interes navijača, usprkos nezadovoljavajućim rezultatima, je velik. Rujevica je svega tri dana prije dvoboja gotovo rasprodana.

Do jučerašnjeg popodneva u prodaji je ostalo manje od 400 ulaznica, a s obzirom na tempo prodaje, moguće je da na dan utakmice više neće biti nijedne karte. Takav odaziv sjajna je vijest za aktualnog prvaka Hrvatske, koji traži prvu pobjedu u skupini i povrat samopouzdanja nakon teškog europskog starta. Uz puni stadion i podršku s tribina, “fiumani” imaju priliku vratiti optimizam i preokrenuti ritam sezone.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Rijekin veznjak Niko Janković, jedan od ključnih igrača u veznom redu, neće sudjelovati u ovoj utakmici. Uefa ga je kaznila s tri utakmice neigranja zbog grubog starta na veznjaku armenskog Noaha, Yanu Etekiju, u prvom kolu skupine Konferencijske lige. Iako su svi ostali igrači koji su tada dobili crvene kartone kažnjeni s jednom utakmicom zabrane, Janković je prošao znatno teže. Start je bio iznimno neoprezan, đonom u potkoljenicu, i mnogi su tada pomislili da je pravo čudo što Etekiju nije pukla noga.

Janković je ove sezone zabio jedan pogodak i dodao tri asistencije, no još od ljeta njegova karijera ne ide željenim smjerom. Očekivao je transfer u Fenerbahče kod Mourinha, no taj se posao raspao, Mourinho više nije u Istanbulu, a Janković je ostao u Rijeci. Osim što će propustiti europske dvoboje sa Spartom Prag, Lincoln Red Impsima i AEK-om iz Larnace, izgubio je i mjesto u početnoj postavi Victora Sancheza. U subotnjem remiju protiv Slavena (1-1) trener ga nije uveo u igru, iako bi bilo logično da preuzme veći teret u HNL-u kad već u Europi ne može igrati najmanje tri susreta.

Rijeka će tako protiv Sparte morati pronaći nova rješenja u sredini terena, ali s podrškom pune Rujevice i pozitivnom atmosferom na tribinama, “fiumani” vjeruju da mogu ostvariti prvu pobjedu u skupini.