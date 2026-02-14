Obavijesti

RIJEKA - VARAŽDIN (17.15 SATI)

Riječanima je Varaždin 'crna mačka': Češće pobjeđuju Hajduk

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U posljednjih sedam utakmica prvoligaš s Kvarnera ima tek jedan trijumf nad Varaždinom. Hajduk su, primjerice, pobijedili čak triput u zadnjih sedam susreta (uz još tri remija i poraz)

Admiral

Rijeka u drugi dio sezone nije ušla najbolje. U nastavljenoj utakmici 17. kola HNL-a jedva je pobijedila kod Istre (2-1). Od tada ima tri utakmice bez pobjede. Kod kuće je odigrala 2-2 sa Slavenom, potom izgubila 1-0 kod fenjeraša Osijeka, a prošlog vikenda na Rujevici je protiv Dinama bilo 0-0.

Danas od 17.15. sati Rijeka dočekuje trećeplasirani Varaždin, klub koji joj je zadnje dvije godine - "crna mačka". Koincidira to s dolaskom bivšeg veznjaka Rijeke, Nikole Šafarića, na mjesto šefa varaždinske struke.

U posljednjih sedam utakmica Rijeka ima tek jedan trijumf nad Varaždinom. Sjećaju ga se mnogi. Nedjelja, 13. travnja 2025. Borba za naslov. Rijeka s igračem manje, na semaforu 0-0, ide sudačka nadoknada i gol - Menalo!

Gol nakon kojega su i najveći skeptici počeli vjerovati da prvoligaš s Kvarnera može do naslova. I uspjeli su. Izuzev te erupcije sreće, dva remija i četiri poraza. Rijeka za pobjedu nad Varaždinom ne zna tri utakmice u nizu.

Hrvatski prvak ove sezone kod kuće ima više remija (4) i poraza (2) nego pobjeda (5). Za Varaždin su zbog ozljeda upitni Noel Bodetić i Samuele Vignato. Gostima zbog kartona nema Roberta Punčeca.

