Riječanin je stvorio pobjednicu Wimbledona: Ona se osjeća kao Kazahstanka, čemu to pitanje?

Finale na samom početku sezone u Adelaideu, četvrtfinale Indian Wellsa... I to je to što se moglo do Wimbledona izdvojiti u ovoj teniskoj godini Elene Ribakine (23). Na najveći turnir na svijetu došla je s jednom pobjedom u tri meča na travi, da bi u subotu postala - osvajačica Wimbledona.

Rođena Moskovljanka koja od 2018. godine igra pod zastavom Kazahstana postala je nova velika teniska WTA priča, a istu je u pozadini stvarao - Hrvat. Vrlo je malo poznato bilo do subote da je trener Ribakine - Hrvat. On je Stefano Vukov (35), bivši tenisač koji je se rodio u Rijeci, ali je većinu života proveo u Italiji.

I već se sada može konstatirati da je njegova trenerska karijera nadmašila igračku. Nije, pak, nikada na terenu nadmašio futures razinu niti je ikad bio među 1000, prošao je i sveučilišni tenis u SAD-u, ali sve je zajedno bilo, evo, bogato iskustvo za ono što je uslijedilo.

Vukov se na WTA Touru pojavio trenirajući Ukrajinku Kalinjinu koja je danas 34. na svijetu, dok je s Ribakinom suradnju započeo 2019. godine, kada je ona bila na 194. mjestu ljestvice. Budući da se ovogodišnji Wimbledon ne boduje za ATP i WTA ljestvicu, neće nadmašiti 12. mjesto s početka ove godine.

- Moja energija i njena smirenost - otkrio je Vukov tajnu uspjeha u razgovoru za Sportklub.

- Jelena je sjajna djevojka. Tražio sam igračicu koja zaista želi slušati i napredovati. To sam pronašao u Jeleni, a ona je u meni našla puno informacija i energije. Nije lako kliknuti s igračicom, trener je mora razumjeti izuzetno dobro. Puno se stvari poklopilo, ali gledajući njen stil igre, znao sam što mora raditi od prvog trenutka kad sam je vidio, prije svega na servisu. Sada ima najviše aseva na Touru!

Na putu do naslova Ribakina je u osmini finala izbacila našu Petru Martić, potom Zagrepčanku s australskom putovnicom Ajlu Tomljanović. To je bila prijelomnica.

- Tijekom tog meča počeo sam osjećati da postaje sve bolja i bolja, unatoč tome što je izgubila prvi set. I ona je počela vjerovati da zapravo ima šansu osvojiti titulu. Uoči finala rekao sam joj samo da bude hrabra. Prošli smo težak period u prvom dijelu godine, dobila je korona virus, smršavjela je i izgubila na mišićnoj masi, trebalo joj je dosta vremena da se vrati. Zaigrala je u Indian Wellsu i došla do četvrtfinala, ali mislim da je to bilo na adrenalin. Također, imali smo problema sa stopalom početkom godine, ali uspjeli smo sve riješiti. Evo nas sada, Elena je osvojila jednu od najvećih titula na svijetu! Uspjela je, nevjerojatno sam ponosan na nju i ekstremno sretan - govori Vukov.

- Prošao sam kroz "rollercoaster" emocija na Olimpijskim igrama i na nekim drugim finalima, a ovdje sam osjećao kao da sam možda bio i previše miran, pogotovo posljednjih nekoliko dana. Možda zato što sam sve ostavio u rukama sudbine.

Sudbina je Elenu odvela pod kazahstansku zastavu, a gotovo da tijekom ova dva tjedna nije bilo presice bez pitanja oko njene odluke.

- Kada je promijenila nacionalnost, slična su bila pitanja, samo s druge strane. Navikla je na to. Navikli smo na kontroverzna pitanja, ali da budem iskren, ne znam za čime to kopaju! Ovo su tenisači, zastava nije bitna, ali siguran sam da se Jelena osjeća kao Kazahstanka u ovom trenutku.

