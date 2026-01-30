Obavijesti

SAGA JE GOTOVA

'Riječi su suvišne': Dinamo je konačno predstavio Livakovića!

Piše Luka Tunjić,
Foto: privatna arhiva

Dominik Livaković se vratio u Dinamo! Ova senzacionalna vijest ojačat će obranu "modrih" u borbi za Europsku ligu. Navijači su oduševljeni povratkom svog heroja

Dinamo je u petak poslijepodne na svojim službenim kanalima potvrdio vijest koju su navijači dugo priželjkivali - Dominik Livaković se vratio kući. Zagrebački je vijest objavio uz jednostavnu, ali moćnu poruku: "Riječi su… suvišne". Poruka savršeno sažima osjećaje navijača i važnost trenutka. 

Povratak Livakovića u Dinamo dolazi u strateški važnom trenutku, nedugo nakon što je klub najavio svoje ambicije u Uefinoj Europskoj ligi. Njegov dolazak iz turskog Fenerbahçea predstavlja ogroman vjetar u leđa za obranu "modrih" i jasno pokazuje namjere uprave kluba u nadolazećoj sezoni. 

Foto: privatna arhiva

Livaković je bio član Dinama od 2015. do 2023. godine, a tijekom tog je razdoblja stekao i reprezentativni status. U kolovozu 2023. prešao je u turskog velikana Fenerbahce za 6.65 milijuna eura te je godinu i pol dana bio standardan na vratima, ali potom je izgubio status prvog vratara pa je prošloga ljeta otišao na posudbu u španjolsku Gironu.

No, niti u Gironi se nije uspio izboriti za minutažu, štoviše tijekom čitavog prvog dijela sezone nije odigrao niti minute pa se odlučio na novu promjenu sredine u potrazi za utakmicama kako bi što spremniji dočekao Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Za hrvatsku reprezentaciju Livaković je dosada odigrao 71 utakmicu, bio je standardni član prve postave koja je na SP. 2022. u Katru osvojila brončanu medalju, dok je na SP 2018. godine u Rusiji kada je Hrvatska osvojila srebro imao status pričuve.

