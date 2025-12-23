Riječka godina za pamćenje: Dupla kruna, europsko proljeće, eksplozija Fruka i bijela fešta!

"Krepat ma ne molat" moto je Riječana, a klub s Kvarnera imao je povijesnu godinu! Godina na izmaku savršena je prilika da se prisjetimo uspješne i po mnogočemu povijesne 2025. za Rijeku.

Visoka pobjeda protiv Lokomotive (4-1) 26. siječnja kao da je nagovijestila uspjeh na Rujevici. Ipak, uslijedili su porazi od Varaždina (1-0) i Istre (0-1) i pojavio se "crv sumnje" o tome može li Rijeka konkurirati za naslov prvaka prošle sezone.

A onda - bum! Pobjede protiv Osijeka u gostima i Dinama doma uz gol razliku 6:0 u HNL-u i u gostima kod Hajduka 3-1 u Kupu potvrdile su kvalitetu i šampionski karakter momčadi koja je u svibnju proslavila dvostruku krunu u domaćim okvirima. Radomir Đalović odveo je "bijele" do ponavljanja uspjeha iz 2017. kojeg je potpisao Matjaž Kek.

Damir Mišković odlučio je u srpnju otkupiti ugovor Tonija Fruka za četiri milijuna eura, imavši u planu da bi riječki ofenzivac mogao poduplati taj iznos prodajom. Kockao se, ali i pogodio, gledajući iz ove perspektive.

U novu je sezonu Rijeka ušla na turbulentan način. Priča oko promjene vlasništva i moguće kupnje Rijeke od strane američkog milijardera Billa Foleya punila je naslovnice dugo vremena, a neki su išli toliko daleko da su smatrali da je prodaja gotova. Ipak, to se nije dogodilo, ali ostavilo je traga - na terenu i u atmosferi oko kluba.

U prvih pet kola HNL-a Rijeka je pobijedila samo Slaven Belupo (2-0), a poraze od Dinama (0-2), Varaždina (1-2) i ispadanja iz pretkola Lige prvaka (Ludogorec) te potop u Solunu od PAOK-a (5-0) glavom je platio Đalović. Na njegovo mjesto stigao je Victor Sanchez.

Nije ni Španjolac krenuo na najbolji način u riječku priču - u HNL-u je prvo remizirao s Lokomotivom (1-1) pa izgubio od Vukovara (3-2), a ni remi u domaćem dvoboju s Istrom (0-0) nikog nije oduševio. Uslijedio je i poraz od Noaha (1-0) u 1. kolu Konferencijske lige i mirisalo je na potencijalni problem.

Ipak, Sanchez je pohvatao konce, momčad je počela poprimati konture i u idućih 15 utakmica izgubila samo dvije (Dinamo i Varaždin). Ciljevi su ispunjeni - Rijeka je prošla u nokaut fazu Konferencijske lige i izborila europsko proljeće nakon 46 godina, a u domaćem prvenstvu je peta, ali sa samo dva boda manje od trećeplasirane Istre. Neće se Riječani vjerojatno boriti za naslov prvaka ove sezone, ali plasman među europske putnike vrlo je izgledan.

U 2025. su mnogi igrači dosegli punu afirmaciju. Toni Fruk je stigao do statusa reprezentativca, a Rijeka od njegove prodaje želi zaraditi i do 10 milijuna eura. Pitanje je samo hoće li otići na zimu ili na ljeto.

Oreč se etablirao kao provjerena opcija na desnoj strani, Radeljić igra odličnu sezonu, s Vignatom se pogodilo, a bljeskove je imao i 20-godišnji Adu-Adjei.

Povijesna 2025. za Rijeku je završila trijumfalno (1-0 protiv Gorice), a ovakvu će godinu klub s Kvarnera dugo, dugo pamtiti. Europsko proljeće nakon 46 godina, dvostruka kruna, eksplozija Fruka - grad koji teče ponosan je na klub koji se nikad ne predaje!

Godina 2025. za Rijeku u brojkama:

53 utakmice

24 pobjede

13 remija

16 poraza

2 trofeja