Riječka legenda se oprostila od nogometa, seli u ured: 'Nekad ne ide sve kako je planirano'

Nakon bogate ostavštine u MLS ligi, Damir Kreilach (36) proteklog je ljeta odlučio se vratiti tamo gdje je sve počelo, u njegovu Rijeku. Rođeni Vukovarac postao je legenda kluba s Kvarnera, bio je kapetan svih uzrasta u omladinskom pogonu i dio seniorske momčadi, za koju je debitirao u travnju 2008. godine kod Zlatka Dalića, kada je u klubu vladala besparica. Stekao je kultni status među Armadom, kao veliki borac, lider i majstor s loptom u nogama.

S 36 godina na leđima, vratio se u Hrvatsku i htio je odigrati u svom klubu još jednu sezonu za gušt, ali nije se rasplelo kako je očekivao. Većinu jesenskog dijela sezone proveo je na klupi, odigrao je tek dvije utakmice i to u kolovozu, protiv Shelbournea i Dinama. Ove zime odlučio je objesiti kopačke o klin, a klub mu je namijenio drugu ulogu. Bit će menadžer za posudbe i razvoj igrača.

Povodom zaključenja bogate karijere, Kreilach je objavio emotivno oproštajno pismo. Prenosimo ga u cijelosti.

"Dragi navijači, suigrači, treneri i svi ljudi nogometa,

došao je trenutak za koji sam znao da će jednom doći, ali za koji nikada nisi potpuno spreman. Vrijeme je da se oprostim od profesionalnog igranja nogometa i zatvorim jedno veliko životno poglavlje, ispunjeno snovima, borbom, radošću i zahvalnošću.

Sve je započelo u NK Opatiji, gdje sam kao petogodišnji dječak napravio svoje prve nogometne korake i zaljubio se u igru.

Taj dječački san me dalje odveo u HNK Rijeku, klub u kojem sam odrastao kao igrač i kao čovjek, naučio što znaci nositi dres s ponosom i odgovornošću te postavio temelje svoje profesionalne karijere. Rijeka je bila i ostala moj dom.

Put me zatim odveo u 1. FC Union Berlin, klub posebne energije i identiteta.

U Berlinu sam osjetio što znači boriti se za svaki metar terena i igrati za klub koji živi zajedno sa svojim navijačima.

To razdoblje me snažno oblikovalo, naučilo me ustrajnosti, skromnosti i snazi zajedništva koje Union Berlin čini posebnim.

Najduže poglavlje moje karijere proveo sam u Real Salt Lakeu, tako daleko od doma. Igranje u MLS-u, potpuno novo iskustvo, te susreti s ljudima punim topline i dobrote, učinili su to iskustvo jedinstvenim i nezaboravnim. Svaki osmijeh, svaki izazov i svaki trenutak, na i izvan terena, ostavili su trajni trag u mom srcu.

Razdoblje provedeno u Vancouver Whitecapsima bilo je kratko, ali ispunjeno predivnim ljudima i uspomenama koje ću nositi sa sobom cijeli život. Bio je to još jedan podsjetnik koliko nogomet spaja ljude, bez obzira na trajanje puta.

Moj povratak u HNK Rijeku bio je zamišljen kao povratak na teren, s jasnom željom da još jednom zaigram pred našim navijačima i završim igračku karijeru tamo gdje je sve i počelo. No, nekad ne ide sve kako je planirano.

Samo podsjetnik da srce bira put, a Bog upravlja koracima.

Ipak, ponosan sam na to što sam se vratio kući i što sam ponovno dio kluba koji mi je dao prve profesionalne korake. Zahvaljujem se svim suigračima, trenerima, liječnicima, djelatnicima klubova i navijačima koji su me pratili kroz cijelu karijeru. Posebna hvala mojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci u svakom trenutku.

Iako se opraštam od profesionalnog igranja, nogomet ostaje dio mog života. S velikim ponosom započinjem novo poglavlje u HNK Rijeci, gdje ću klubu nastaviti pomagati kao stručna osoba, s istom strašću, odgovornošću i ljubavlju kakvu sam imao na terenu.

Hvala vam na svemu"