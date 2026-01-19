Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAMIJENILI MU NOVU ULOGU

Riječka legenda se oprostila od nogometa, seli u ured: 'Nekad ne ide sve kako je planirano'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Riječka legenda se oprostila od nogometa, seli u ured: 'Nekad ne ide sve kako je planirano'
Rijeka: MAXtv 1.HNL, 9. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Došao je trenutak za koji sam znao da će jednom doći, ali za koji nikada nisi potpuno spreman. Vrijeme je da se oprostim od profesionalnog igranja nogometa i zatvorim jedno veliko životno poglavlje, napisao je Kreilach

Admiral

Nakon bogate ostavštine u MLS ligi, Damir Kreilach (36) proteklog je ljeta odlučio se vratiti tamo gdje je sve počelo, u njegovu Rijeku. Rođeni Vukovarac postao je legenda kluba s Kvarnera, bio je kapetan svih uzrasta u omladinskom pogonu i dio seniorske momčadi, za koju je debitirao u travnju 2008. godine kod Zlatka Dalića, kada je u klubu vladala besparica. Stekao je kultni status među Armadom, kao veliki borac, lider i majstor s loptom u nogama. 

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

S 36 godina na leđima, vratio se u Hrvatsku i htio je odigrati u svom klubu još jednu sezonu za gušt, ali nije se rasplelo kako je očekivao. Većinu jesenskog dijela sezone proveo je na klupi, odigrao je tek dvije utakmice i to u kolovozu, protiv Shelbournea i Dinama. Ove zime odlučio je objesiti kopačke o klin, a klub mu je namijenio drugu ulogu. Bit će menadžer za posudbe i razvoj igrača.

Rijeka: Predstavljanje Damira Kreilacha, novog igrača Rijeke
Rijeka: Predstavljanje Damira Kreilacha, novog igrača Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Povodom zaključenja bogate karijere, Kreilach je objavio emotivno oproštajno pismo. Prenosimo ga u cijelosti.

"Dragi navijači, suigrači, treneri i svi ljudi nogometa,

došao je trenutak za koji sam znao da će jednom doći, ali za koji nikada nisi potpuno spreman. Vrijeme je da se oprostim od profesionalnog igranja nogometa i zatvorim jedno veliko životno poglavlje, ispunjeno snovima, borbom, radošću i zahvalnošću.

Sve je započelo u NK Opatiji, gdje sam kao petogodišnji dječak napravio svoje prve nogometne korake i zaljubio se u igru.

Taj dječački san me dalje odveo u HNK Rijeku, klub u kojem sam odrastao kao igrač i kao čovjek, naučio što znaci nositi dres s ponosom i odgovornošću te postavio temelje svoje profesionalne karijere. Rijeka je bila i ostala moj dom.

Put me zatim odveo u 1. FC Union Berlin, klub posebne energije i identiteta.

U Berlinu sam osjetio što znači boriti se za svaki metar terena i igrati za klub koji živi zajedno sa svojim navijačima.

Rijeka: 20. kolo MAXtv 1. HNL, NK Rijeka - NK Lokomotiva
Rijeka: 20. kolo MAXtv 1. HNL, NK Rijeka - NK Lokomotiva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

To razdoblje me snažno oblikovalo, naučilo me ustrajnosti, skromnosti i snazi zajedništva koje Union Berlin čini posebnim.

Najduže poglavlje moje karijere proveo sam u Real Salt Lakeu, tako daleko od doma. Igranje u MLS-u, potpuno novo iskustvo, te susreti s ljudima punim topline i dobrote, učinili su to iskustvo jedinstvenim i nezaboravnim. Svaki osmijeh, svaki izazov i svaki trenutak, na i izvan terena, ostavili su trajni trag u mom srcu.

Razdoblje provedeno u Vancouver Whitecapsima bilo je kratko, ali ispunjeno predivnim ljudima i uspomenama koje ću nositi sa sobom cijeli život. Bio je to još jedan podsjetnik koliko nogomet spaja ljude, bez obzira na trajanje puta.

Moj povratak u HNK Rijeku bio je zamišljen kao povratak na teren, s jasnom željom da još jednom zaigram pred našim navijačima i završim igračku karijeru tamo gdje je sve i počelo. No, nekad ne ide sve kako je planirano.

Rijeka: 1. HNL, 23. kolo, HNK Rijeka - NK Inter Zapreši?
Rijeka: 1. HNL, 23. kolo, HNK Rijeka - NK Inter Zapreši? | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Samo podsjetnik da srce bira put, a Bog upravlja koracima.

Ipak, ponosan sam na to što sam se vratio kući i što sam ponovno dio kluba koji mi je dao prve profesionalne korake. Zahvaljujem se svim suigračima, trenerima, liječnicima, djelatnicima klubova i navijačima koji su me pratili kroz cijelu karijeru. Posebna hvala mojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci u svakom trenutku.

Iako se opraštam od profesionalnog igranja, nogomet ostaje dio mog života. S velikim ponosom započinjem novo poglavlje u HNK Rijeci, gdje ću klubu nastaviti pomagati kao stručna osoba, s istom strašću, odgovornošću i ljubavlju kakvu sam imao na terenu.

Hvala vam na svemu"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026