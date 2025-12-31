Riječka tvrtka postavila ledeni tobogan na Realovu stadionu!

Riječka tvrtka Arctic, u suradnji s lokalnim partnerom, postavila je ledeni tobogan na stadionu Santiago Bernabéu u Madridu, domu nogometnog kluba Real Madrid. Projekt je dio programa "Mavidad Bernabéu", božićnog sajma koji se održava na stadionu i za koje se očekuje velik broj posjetitelja.

Božićno selo "Mavidad Bernabéu"

Po prvi put u povijesti, stadion Santiago Bernabéu je od 23. do 31. prosinca domaćin zimskog tematskog parka otvorenog za javnost. Prostor stadiona obuhvaća svjetlosne instalacije, ledene površine i zabavne sadržaje. Prema navodima organizatora, ulaznice su rasprodane u nekoliko sati, a očekuje se oko 80.000 posjetitelja. Program uključuje klizališta "Rijeka magije" i "Zaleđeno jezero", "Vrtuljak svjetala", "Tvornicu iluzija", parade, interaktivne sadržaje i gastronomsku ponudu. Real Madrid ovim događajem nastoji pozicionirati stadion kao cjelogodišnju destinaciju za zabavu.

'Brdo šapata' s hrvatskim potpisom

Jedna od glavnih atrakcija zimskog sela je ledeni tobogan "La Ladera del Revuelo" ("Brdo šapata"), koji je osmišljen i proizveden u Hrvatskoj. Tobogan je dugačak 40 i širok 12 metara, a proteže se dijelom preko tribina stadiona do terena. Tobogan uključuje tehnološko rješenje u vidu rukohvata s digitalno upravljivom LED RGB rasvjetom, koji je razvijen i proizveden u pogonima tvrtke Arctic. Sustav omogućuje dinamične svjetlosne efekte i animacije prilagođene ambijentu.

Leo Ventin, voditelj operacija u tvrtki Arctic, komentirao je projekt:

​- Ovo je za Arctic iznimno velik uspjeh. Imati stadion Real Madrida u našem portfelju projekata nešto je na što smo izuzetno ponosni - rekao je Ventin, dodajući kako ovakvi projekti potvrđuju kvalitetu njihovih rješenja na najzahtjevnijim tržištima.

Foto: Instagram

O tvrtki Arctic

Tvrtka Arctic d.o.o. osnovana je 2003. godine i bavi se razvojem i postavljanjem mobilnih i stalnih klizališnih sustava. Tvrtka posluje u regiji i Europi, s više od 850 realiziranih projekata. Godišnje postave preko 25.000 kvadratnih metara ledenih površina, a njihova klizališta postavljena su i na zagrebačkom Adventu.

Tvrtka je među prvima integrirala LED digitalnu tehnologiju u klizališta pod konceptom "New Age of Ice Rinks". Koncept uključuje digitalne rukohvate, mrežu u podlozi klizališta, digitalne jelke i LED ekrane u ogradama, a predstavljen je na međunarodnom sajmu FSB 2025 u Kölnu.

Dio posjetitelja "Mavidad Bernabéua" žalio se na duge redove i prerano zatvaranje pojedinih atrakcija. Unatoč tome, interes publike za događaj bio je velik. Postavljanje tobogana na stadionu Real Madrida za hrvatsku tvrtku predstavlja važnu referencu za buduće projekte.