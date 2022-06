Riječki dragulj Ivano Srdoč ide u Juventus! Matej Vuk će u Torino

Ivano Srdoč (17) najbolji je igrač riječke kadetske generacije koja je ove sezone osvojila kup trijumfom 4-1 nad Dinamom. Srdoč je radio razliku u gotovo svakoj utakmici koju je odigrao, riječ je o istinskom nogometnom dragulju za kojeg je i njegov trener Hrvoje Stilinović rekao: 'Imamo budućeg igrača Liga petice'.

I... Ivano je na liječničkom pregledu u Torinu, njegov potpis za veliki Juventus bit će i službeno objavljen sutra-preksutra!

POGLEDAJTE VIDEO: Tadić i Budicin

Rijeka će na tom transferu zaraditi od inicijalnih milijun do moguća 4 milijuna eura s bonusima ako se Srdočeva karijera bude razvijala onako kako struka predviđa i ako ga zaobiđu ozljede.

Kad zove takav gigant kao Juventus nemoguće je odbiti ponudu koja je i veliko priznanje radu u riječkom nogometnoj akademiji.

Naravno da je riječka intencija bila zadržati teenagera koji je jedan od većih europskih napadačkih talenata no miris Stare dame je neodoljiv, Ivano i njegova obitelj su posve logično željeli postati dio Juventusove obitelji, a Rijeci je ostalo dečku zaželjeti sve najbolje u budućnosti, povratak na Kvarner kad za to dođe vrijeme te... U to ime staviti i nešto novca iz Pijemonta u svoju blagajnu.

Inače, hrvatsko-talijanska veza Rijeka-Torino time nije obavila svoj posljednji ovoljetni transfer.

Mladi napadač Matej Vuk (22) nije bio među 29 igrača koji su u ponedjeljak otputovali na dvotjedne pripreme u tradicionalnu riječku ljetnu bazu, bajkovitu slovensku Kranjsku Goru.

Vuk je ostao u Rijeci jer čeka završni dio svog transfera u - Torino.

Dečko rođen u Čakovcu s 14 je godina došao na Kvarner, obavio kompletno nogometno školovanje u Akademiji HNK Rijeka pa se kalio na posudbama u zaprešićkom Interu, slovačkom Seredu te (posebno uspješno) preko Učke, u pulskoj Istri.

Kod Dragana Tomića prošle sezone nije dobio nikakvu značajniju minutažu, ali je još zimus mogao završiti kod našeg sjajnog stručnjaka Ivana Jurića tj. hrvatskih napadača Josipa Brekala i Marka Pjace u Torinu.

Zimski transfer iz HNK Rijeka u Torino FC nije se dogodio zbog rokova nogometnog 'mercata' no ovo će se ljeto priča zaokružiti, a prelazak Mateja Vuka u Torino dovršiti kako je i bilo planirano.

Iznos za koji će Vuk prijeći iz Rijeke u Torino još nije poznat. Igrač s 'bijelima' ima ugovor do lipnja 2023. i Damir Mišković sigurno će staviti koji milijun u klupski budžet na ime tog transfera, a tek ćemo vidjeti hoće li Jurić Vuka zadržati u prvom sastavu ili ga poslati na posudbu u neki klub Serie A.

Teenager iz Rijeke u Juventus, 22-godišnjak iz Rijeke u Torino... Kvarner i Pijemont očigledno imaju jaku nogometnu poveznicu.

Naravno da bi bilo idealno da hrvatski klubovi imaju dovoljno novca za zadržati vlastitu mladost, ali realnost je takva da nam je HNL razvojna liga, protočno natjecanje do bogatijih adresa.

Pa kad je već tako, činjenica da mladi riječki nogometaši idu u Serie A ili Bundesligu (H.Smolčić) zapravo je kompliment onome što se radi u Školi nogometa koju bi za koji dan trebao preuzeti Luka Pavlović, otac nedavno angažiranog stoperskog pojačanja Matea Pavlovića.

Ne može se spriječiti klinca da ode u Juventus, a Vuk bi na svojoj poziciji (lijeva polušpica ili 'desetka') ionako imao jaku konkurenciju Ampema, Vučkića, Bušnje... Pa je njegov transfer u Torino zapravo najbolja opcija i za njega i za Rijeku.

Najčitaniji članci