Rijeka - Varaždin 3-1 - Bila je to atomska, suverena i dominantna predstava Rijeke svih 90 minuta. Da nije bilo obrana Olivera Zelenike i 'sivonjićevskog' promašaja, gosti su se u barokni grad mogli vratiti s još više komada u mreži
Riječki Iniesta radio je dar-mar. Ako će prvak ovakav biti i u četvrtak, jao si ga Cipranima
Varaždin je u dvije godine, u posljednjih osam utakmica, čak četiri puta pobijedio Rijeku i samo dvaput izgubio. Primjerice, Hajduk je u tom periodu skupio samo jednu pobjedu protiv kluba s Rujevice. Momčad iz baroknog grada postala je 'crna mačka' za hrvatskog prvaka pa su se s razlogom pribojavali 22. kola, pogotovo nakon tri utakmice bez pobjede. Ipak, dan uoči maškara koje će zauzeti grad i napraviti feštu, Rijeka je priredila feštu i rapsodiju na Rujevici.
