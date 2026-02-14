Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTAR PLUS+

Riječki Iniesta radio je dar-mar. Ako će prvak ovakav biti i u četvrtak, jao si ga Cipranima

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Riječki Iniesta radio je dar-mar. Ako će prvak ovakav biti i u četvrtak, jao si ga Cipranima
Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka - Varaždin 3-1 - Bila je to atomska, suverena i dominantna predstava Rijeke svih 90 minuta. Da nije bilo obrana Olivera Zelenike i 'sivonjićevskog' promašaja, gosti su se u barokni grad mogli vratiti s još više komada u mreži

Admiral

Varaždin je u dvije godine, u posljednjih osam utakmica, čak četiri puta pobijedio Rijeku i samo dvaput izgubio. Primjerice, Hajduk je u tom periodu skupio samo jednu pobjedu protiv kluba s Rujevice. Momčad iz baroknog grada postala je 'crna mačka' za hrvatskog prvaka pa su se s razlogom pribojavali 22. kola, pogotovo nakon tri utakmice bez pobjede. Ipak, dan uoči maškara koje će zauzeti grad i napraviti feštu, Rijeka je priredila feštu i rapsodiju na Rujevici. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je dao drugi gol (60'). Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026