Riječki 'Mister 100 posto' došao do kraja mandata: 'Sanchez je naš vođa. Uvijek je bio uz nas'

Victor Sanchez nije bio na klupi Rijeke u zadnje tri utakmice, a u ulogu glavnog trenera uskočio je njegov pomoćnik, Ramiro Muñoz. I to kako je uskočio! Tri utakmice, tri pobjede - pravi "Mister 100 posto". Sanchez je dobio crveni karton protiv Hajduka na Poljudu te bi svakako propustio Lokomotivu i derbi u Kupu, a bolest ga je spriječila da momčad vodi u Konferencijskoj ligi protiv Omonije. Njegov pomoćnik odradio je sjajan posao, a nakon svake utakmice posvetio mu je pobjedu.

U "Munozovom mandatu" prva na red je došla Lokomotiva. Dantas je otvorio momčad s Kajzerice u 13. minuti, Adu-Adjei završio je posao u šestoj minuti nadoknade na kraju susreta. Rijeka nije dominirala posjedom u toj utakmici, Fruk nije bio na razini, ali tri boda ostala su na Rujevici. Nakon toga došla je na red Omonia u Konferencijskoj ligi i tu je Rijeka pokazala svu raskoš. U drugom dijelu.

Prvo poluvrijeme bez ideje, nije išlo kroz sredinu i Omonia je prijetila iz kontre. U 13. minuti zabio je Tanković i izjednačio ukupni rezultat te je sve mirisalo na debakl. U nastavku neka druga Rijeka. Muñoz je prodrmao momčad, i to uz direktnu vezu sa Sanchezom i sve je proradilo. Frukova majstorija, pa odbijanac za preokret, a onda strašan lob Adu-Adjeija za potvrdu prolaska.

- Ovu pobjedu želimo posvetiti našem treneru Victoru. On je pripremio ovu utakmicu s nama, bio je iza nas i podržavao nas je. Zaslužuje ovu veliku pobjedu jer je naš vođa. Vidjet ćemo protivnika u idućoj fazi, nadam se da će biti s nama na klupi - rekao je Muñoz nakon pobjede, a Sanchez je nazvao Muñoza i momčad nakon rušenja Omonije na video-poziv te su zajedno slavili u svlačionici.

E onda je došao Jadranski derbi u Kupu. Sanchez "pod svodom" Rujevice, Muñoz uz liniju, a potpuni kaos na Rujevici. Veliki, čudesan preokret momčadi s Kvarnera za polufinale Kupa i pobjeda od 3-2. Rukavina heroj, Muñoz u deliriju i najbolji mogući kraj kao vođa Rijeke s klupe. Protiv Vukovara vraća se Sanchez "za kormilo", a svome pomoćniku mora skinuti kapu.

Muñoz je bio Sanchezov pomoćnik i u ljubljanskoj Olimpiji, gdje je osvojio slovensko prvenstvo 2024/25., a prije toga je kao pomoćni trener radio u finskoj U-21 momčadi, finskom FC Interu, gdje je kao i sada u jednom trenutku preuzeo klupu zbog odsutnosti glavnog trenera. S Interom je osvojio finski Kup. Pomoćnik je bio i u SJK Seinäjoki i VJS Vantaa.