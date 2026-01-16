Obavijesti

OMONIA PRVA PREPREKA

Riječki navijači podijeljeni oko ždrijeba: 'Radije bih Poljake'. 'Idemo se osvetiti za 2006.'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zanimljivo, Rijeka i Omonia već su igrali dvaput 2006. godine, bilo je to u sklopu prvog pretkola Kupa Uefe, tada su Ciprani prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3

Admiral

Nogometaši Rijeke igrat će protiv ciparske Omonije u prvoj nokaut rundi Konferencijske lige. Navijači hrvatskog prvaka oprezni su oko procjene šansi svojeg kluba za prolazak. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zvižduci Boysa nakon pobjede nad Rijekom 04:36
Zvižduci Boysa nakon pobjede nad Rijekom | Video: 24sata Video
  • "Idemo se osvetiti za 2006. godinu"
  • "Vjerujem da Rijeka može proći . Ima još mjesec dana do utakmice, dovoljno vremena da se posloži i uhvati formu kroz utakmice HNL-a. Sretno!"
  • "Omonia je već davno igrala na Kantridi. Mislim da je bilo 1:0 za njih, kod njih, a na Kantridi 1:1 ili možda 2:1 za Rijeku, pa je Omonia prošla dalje"
ZADNJI VEZNI Novo pojačanje Rijeke, stigao Peruanac: 'Motiv je ogroman'
Novo pojačanje Rijeke, stigao Peruanac: 'Motiv je ogroman'
  • "Svejedno je. Druga je doma, koji god da su došli i sa bilo kojim rezultatom, neće im se drijemat. Ali ako bih birao, bolje Ciprani, u Poljskoj će bit drugi Sibir vjerojatno"
  • "Radije bih Poljake"
  • "Rijeka je već jednom igrala protiv Omonije i ispala kad su Ciprani bili kante za napucavanje u evropskim kupovima... Danas je ciparska liga po ulaganjima svemirski brod za Hnl. Trenutno je Omonia prva, pet bodova ispred Pafosa koji skuplja bodove u Ligi prvaka. U opciji s Jagiellonijom definitivno lošiji ždrijeb...", neki su od komentara navijača Rijeke. 
Prva utakmica igra se 19. veljače na Cipru, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Rujevici. Zanimljivo, Rijeka i Omonia već su igrali dvaput 2006. godine, bilo je to u sklopu prvog pretkola Kupa Uefe, tada su Ciprani prošli dalje s ukupnih 4-3. 

OSTALO

