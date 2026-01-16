Zanimljivo, Rijeka i Omonia već su igrali dvaput 2006. godine, bilo je to u sklopu prvog pretkola Kupa Uefe, tada su Ciprani prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3
OMONIA PRVA PREPREKA
Riječki navijači podijeljeni oko ždrijeba: 'Radije bih Poljake'. 'Idemo se osvetiti za 2006.'
Nogometaši Rijeke igrat će protiv ciparske Omonije u prvoj nokaut rundi Konferencijske lige. Navijači hrvatskog prvaka oprezni su oko procjene šansi svojeg kluba za prolazak. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Idemo se osvetiti za 2006. godinu"
- "Vjerujem da Rijeka može proći . Ima još mjesec dana do utakmice, dovoljno vremena da se posloži i uhvati formu kroz utakmice HNL-a. Sretno!"
- "Omonia je već davno igrala na Kantridi. Mislim da je bilo 1:0 za njih, kod njih, a na Kantridi 1:1 ili možda 2:1 za Rijeku, pa je Omonia prošla dalje"
- "Svejedno je. Druga je doma, koji god da su došli i sa bilo kojim rezultatom, neće im se drijemat. Ali ako bih birao, bolje Ciprani, u Poljskoj će bit drugi Sibir vjerojatno"
- "Radije bih Poljake"
- "Rijeka je već jednom igrala protiv Omonije i ispala kad su Ciprani bili kante za napucavanje u evropskim kupovima... Danas je ciparska liga po ulaganjima svemirski brod za Hnl. Trenutno je Omonia prva, pet bodova ispred Pafosa koji skuplja bodove u Ligi prvaka. U opciji s Jagiellonijom definitivno lošiji ždrijeb...", neki su od komentara navijača Rijeke.
Prva utakmica igra se 19. veljače na Cipru, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Rujevici. Zanimljivo, Rijeka i Omonia već su igrali dvaput 2006. godine, bilo je to u sklopu prvog pretkola Kupa Uefe, tada su Ciprani prošli dalje s ukupnih 4-3.
