BIZARNA SITUACIJA

Rijeka blokirala stranicu satire pa se javio Dinamo: 'Molimo da ga odblokirate Izbornika...'

Piše Issa Kralj,
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Inače, tu stranicu prate brojne poznate ličnosti iz hrvatskog sporta kojima ponekad te objave i zasmetaju. Unatoč porukama fanova te stranice, Riječani nisu odblokirali Izbornika

Iz Dinama su apelirali na kolege iz Rijeke da odblokiraju Izbornika, Facebook stranicu koju prati 40 tisuća korisnika. Riječ je o stranici koja na društvenim mrežama objavljuje satiričan sadržaj vezanim za domaći nogomet. Stranicu je nedavno blokirala i Rijeka nakon čega je pokrenuta mini-kampanja kako bi ju Riječani odblokirali. 

"Zahvaljujemo Izborniče, kojeg nikada nećemo blokirati, na lijepim riječima. Ovim putem apeliramo i na naše kolege iz NK Rijeka da u ovo vrijeme praštanja i darivanja odblokiraju Izbornika, slikovito", napisali su iz Dinama. 

