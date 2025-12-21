Rijeka blokirala stranicu satire pa se javio Dinamo: 'Molimo da ga odblokirate Izbornika...'

Iz Dinama su apelirali na kolege iz Rijeke da odblokiraju Izbornika, Facebook stranicu koju prati 40 tisuća korisnika. Riječ je o stranici koja na društvenim mrežama objavljuje satiričan sadržaj vezanim za domaći nogomet. Stranicu je nedavno blokirala i Rijeka nakon čega je pokrenuta mini-kampanja kako bi ju Riječani odblokirali.

"Zahvaljujemo Izborniče, kojeg nikada nećemo blokirati, na lijepim riječima. Ovim putem apeliramo i na naše kolege iz NK Rijeka da u ovo vrijeme praštanja i darivanja odblokiraju Izbornika, slikovito", napisali su iz Dinama.

Foto: Facebook

Inače, tu stranicu prate brojne poznate ličnosti iz hrvatskog sporta kojima ponekad te objave i zasmetaju. Unatoč porukama fanova te stranice, Riječani nisu odblokirali Izbornika.