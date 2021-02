Simon Rožman (37) bira između Maribora i ponude jednog od najjačih mađarskih klubova, on je - Rijekina prošlost. I to sjajna prošlost.

Nasljednik? Goran Tomić (43) ostaje izraziti favorit za šefa riječke struke, ali u klubu su odlučili uzeti si malo vremena pa dan nakon rastanka s Rožmanom nedjelju provesti u mirnom razgovoru sa svim kandidatima. Odluka tj. službena objava mogla bi mogla pasti tek u ponedjeljak.

Sva imena stručnjaka uzetih u obzir za poziciju šefa struke nisu za javnu uporabu. Na stolu nisu velika i zvučna imena, Tomić je najzvučnije među njima te logična prva asocijacija čim se Rožman, s knedlom u grlu, oprostio od igrača koje je odveo do osvojenog Kupa i uveo u skupine Europske lige.

Goran Tomić iza sebe ima desetljeće trenerskog iskustva u rodnom Šibeniku, kineskim klubovima Beijingu, Tianjinu, Zhejiangu i Shenzenu, a u 'olimpijskom' ciklusu na klupi zagrebačke Lokomotive stvorio je momčad koja je igrala najljepši nogomet u Hrvatskoj, igrala u Europi i zamalo ostala bez trofeja.

Korona mu otela Kinu

Finale Kupa Tomićeva je Lokomotiva igrala baš u njegovom rodnom gradu, na Šubićevcu, i baš protiv Rožmanove Rijeke. Tomićevi su igrali nogomet, Rožmanovi zabili gol i uzeli (obranili) Kup. Strijelac jedinog gola bio je Tibor Halilović. Ni njega više nema u Rijeci. U modernom se nogometu stvari odvijaju brzo i na travnjaku i van travnjaka.

Do nedavno Tomić nije bio slobodan trener. Trebao je opet u Kinu, imao dogovor s Guangzhou Cityjem, ali pandemija je digla branu putu na Daleki istok, a Goran ostao s obitelji u Salzburgu.

Što bi donio Rijeci?

Što bi njegov dolazak na klupu značio Rijeci? Najvjerojatniji povratak na igru s četvoricom u obrani, najčešće istrčavanje u formacijama 4-2-3-1 ili 4-3-3 pa tom logikom i više minuta za 'krila' Murića i Menala, okomitiji nogomet i - teški lov na temeljni cilj: plasman u Europu. Do kojeg se može samo (za početak) preko Osijeka koji Rijeku čeka već u srijedu u četvrtfinalu Kupa ili nadoknađivanjem ogromne prednosti od 11 bodova koju na trećem mjestu ima Gorica (do kraja Prve HNL ostalo je još 14 kola).

Možda Goran Tomić i zato ozbiljno razmišlja o tome hoće li prihvatiti tako zahtjevnu zadaću jer nakon Kup-gostovanja kod Osijeka Rijeka mora na HNL-gostovanje kod Dinama. U prve dvije utakmice novi bi trener lako mogao dobiti start s dva poraza i to je nemoguće ne imati na umu!

Ružna epizoda na Rujevici

A postoji i jedna ružna epizoda koja datira iz 16. lipnja prošle godine. Nekolicina idiota koja se smjestila iza klupe gostiju uzela si je za cilj isprovocirati Tomića. Završilo je 2-2 (Yateke, Andrijašević / Kastrati, Karačić 11m), ali to nije bio kraj.

Goran Tomić je nakon utakmice pred kamerama uživo izjavio:

- Prvo bih rekao nešto što me jako tišti i to nije prvi put da se dešava na na Rujevici. Toliku količinu mržnje prema nama kao klubu, vrijeđanja na osobnoj razini ja nisam nikada doživio ni kao igrač, ni kao trener. Rijeka kao grad to apsolutno ne zaslužuje. Nismo provocirali, niti smo išta loše radili. Toliku količinu mržnje nisam nikada vidio. Jako sam tužan zbog toga jer ipak je ovo sport i ljudi bi trebali svoje frustracije rješavati negdje drugdje.

Tomićeva era na Kvarneru?

Poziv iz Rijeke se jako teško odbija, a četvrtfinale s Osijekom i odlazak na noge Dinamu mogli bi biti veći motiv i izazov nego razlog strahu od dva poraza odmah na startu nove ere.

Navijači? Golema većina dočekala bi ga onako kako zaslužuje. Aplauzom dobrodošlice i podrškom. Kako god bilo, počinje novo doba na Rujevici. Ne bude li velikog iznenađenja u zadnji tren bit će to - era Gorana Tomića.