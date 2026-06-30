Rijeka dobila i drugu pripremnu utakmicu, Puljić 'otvorio račun'

Rijeka je odigrala i drugu prijateljsku utakmicu na pripremama u Kranjskoj gori te je momčad Matjaža Keka s 3-0 pobijedila Brinje Grosuplje. Druga je to pobjeda Rijeke na pripremama, nakon što je svladala Bravo 2-1. Kek polako brusi svoju momčad za novu sezonu, navijače veseli stopostotni učinak na pripremama, a prije Konferencijske lige imat će još jednu provjeru i to protiv Radomlja.

Nakon mirnog otvaranja susreta, bez ozbiljnijih uzbuđenja pred oba gola, prvu pravu priliku domaći su stvorili u 17. minuti. Oreč je presjekao napad suparnika na desnom boku i odmah ubacio u kazneni prostor, gdje je Puljić ostao sam, no njegov udarac glavom završio je pokraj vrata. Sedam minuta kasnije Rijeka je povela. Majstorović je dugim dodavanjem pronašao Dantasa, koji je glavom proslijedio loptu do Puljića. Napadač Rijeke sjajno je reagirao, provukao loptu kroz noge braniča i precizno pogodio za 1-0.

Pritisak Rijeke naposljetku je donio i drugi pogodak. U 35. minuti Oreč je pronašao Puljića, koji je pobjegao čuvaru i u klizećem startu prvi stigao do lopte ispred vratara Štrasbergera. Lopta je nakon kontakta s vratarom došla do Gojaka, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu za povećanje vodstva. Do odlaska na odmor Rijeka je mogla riješiti sve dvojbe. Nakon ispucavanja obrane Puljić je spustio loptu Gojaku, koji je izbio sam prema vratima. Umjesto završnice odlučio se na dodavanje prema Adjeiju, no lopta nije pronašla suigrača pa je prilika ostala neiskorištena.

Slovenska momčad energičnije je otvorila drugo poluvrijeme. U 51. minuti Dobnikar je snažno pucao nakon ubačaja s lijeve strane, njegov je pokušaj blokiran, a Jovičević iz nastavka akcije nije uspio pogoditi okvir vrata. Rijeka je brzo odgovorila. Visokim presingom ponovno je osvojila loptu u 53. minuti, Puljić je uposlio Dantasa, ali njegov udarac završio je tik uz vratnicu. Samo minutu poslije domaći su ipak stigli do trećeg pogotka. Ćubelić je odličnim dodavanjem izbacio Gojaka pred vratara, a veznjak je mirno zaključio akciju za konačnih 3-0.

Rijeka će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv gubitnika dvoboja CSKA Sofije i Derryja. Prva utakmica igra se na Rujevici 23. srpnja, a uzvrat je za tjedan dana na gostujućem terenu.