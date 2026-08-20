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Rijeka dovodi Kolumbijca s bogatim španjolskim iskustvom

Piše HINA,
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Rijeka dovodi Kolumbijca s bogatim španjolskim iskustvom
Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Rijeka love Kolumbijca Lunu! Pregovori s Mallorcom su u tijeku, a opcija je i posudba s otkupom

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Kolumbijski krilni napadač Daniel Luna (23) mogao bi u sljedećih nekoliko dana napustiti španjolskog nogometnog drugoligaša Real Mallorcu i prijeći u Rijeku, izvijestile su novine Ultima Hora s otoka Mallorce.

"Pregovori između klubova su u tijeku, ali zasad nema dogovora. Rijeka želi trajno otkupiti Lunu, no nije isključena ni mogućnost posudbe s opcijom kupnje", javio je dnevnik.

Luna je prošlu sezonu proveo na posudbi u španjolskom drugoligašu Huesci za koju je u 34 utakmice zabio tri gola.

"Gotovo u potpunosti se oporavio od rupture mišića kvadricepsa koju je zadobio tijekom prošle sezone te je spreman za novi izazov izvan stadiona Son Moix", piše Ultima Hora.

Luna ima ugovor s Mallorcom do ljeta 2028. Njegova tržišna cijena iznosi 600.000 eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. Potekao je u kolumbijskom Deportivu iz Calija, a igrao je i u španjolskim klubovima Cartageni i Mirandesu, te za kolumbijsku U-20 reprezentaciju.

Rijeka nije odgovorila na upit Hine do objave ove vijesti. Hrvatski prvoligaš će večaras u Danskoj odigrati s Midtjyllandom prvu utakmicu doigravanja za ulazak u europsku Konferencijsku ligu.

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