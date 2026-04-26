Rijeka - Hajduk na Rujevici, šou Milana i Juventusa, Dinamo ide po titulu: Evo gdje sve gledati!

Nedjelja donosi sjajne nogometne okršaje od Rujevice do Milana. HNL je u glavnoj ulozi s dva velika dvoboja, a večer rezerviraju talijanski klasik i FA kup u Engleskoj

Nedjelja donosi pregršt zanimljivih utakmica, na rasporedu su dva derbija u HNL-u, veliki okršaj u Serie A te polufinale FA kupa u Engleskoj. Evo najzanimljivijih dvoboja.

Rijeka - Hajduk 16.00 (MAX Sport 1)

Veliki Jadranski derbi na Rujevici. Rijeka je četvrta na ljestvici s 42 boda i lovi europske pozicije, dok Hajduk dolazi kao drugoplasirani na 60 bodova, ali bez ikakvih izgleda za naslov jer Dinamo bježi 13 bodova. Oba tabora muče se s ozljedama, ali i jedni i drugi sigurno će tražiti pobjedu. Prošli susreti nas uče da ovi suparnici uvijek pripreme dramu.

Dinamo - Varaždin 18.45 (MAX Sport 1, HRT 2)

Dinamo pobjedom može napraviti još jedan korak prema naslovu prvaka! Prvoplasirana momčad ima 73 boda i ogromnih 13 bodova prednosti pred Hajdukom. Varaždin dolazi kao treća momčad HNL-a s 47 bodova i ima što izgubiti jer im petoplasirana Lokomotiva diše za vratom. Maksimir se priprema za slavlje, ali Varaždinci će ga pokušati pokvariti.

Rayo Vallecano - Real Sociedad 14.00 (Arena Sport 3)

Nedjeljni program La Lige otvaraju Rayo Vallecano i Real Sociedad. Domaćin je 12. s 38 bodova i lovi europske pozicije, samo četiri boda dijeli ga od osmoplasiranog Real Sociedada. Gosti su pak već osigurali Europsku ligu pobjedom u Kupu kralja, ali ambicije ne jenjavaju. Rayo dolazi u sjajnoj formi s tri uzastopne pobjede kod kuće bez primljenog gola, a u postavi gostiju od početka bi se trebali naći Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić.

Genoa - Como 15.00 (Arena Sport 2)

Zanimljiv dvoboj u Serie A. Genoa je 14. s 39 bodova i praktički osigurana od ispadanja, dok Como dolazi kao šesta momčad s 58 bodova i još uvijek sanja Ligu prvaka. Problem je što su Comovi snovi ozbiljno uzdrmani, dva ligaška poraza zaredom i ispadanje u polufinalu kupa nisu znak dobre forme. Ivan Smolčić i Martin Baturina vjerojatno će započeti s klupe za goste.

Chelsea - Leeds 16.00 (Arena Sport 1)

Engleski klasik u FA kupu, Chelsea je šesti u Premier ligi s 48 bodova i lovi Europu, dok Leeds balansira između spasa i ambicija. U regularnom dijelu sezone susreli su se dva puta, a jednom je pobijedio svaki. Pobjednik prolazi u finale gdje već čeka Manchester City, a ulozi su ogromni za oba tabora.

Torino - Inter 18.00 (Arena Sport 2)  

Večer otvara potencijalnu krunidbu Intera koji je sa 78 bodova i treba samo četiri boda iz zadnjih pet utakmica za Scudetto, a pobjeda večeras praktički donosi naslov. Torino je 13. s 40 bodova i nema za čim žuriti, ali domaća forma je solidna s tri uzastopne pobjede. Nikola Vlašić očekuje se u prvoj postavi, dok će Petar Sučić vjerojatno početi na klupi.

Milan - Juventus 20.45 (Arena Sport 1)

'Derby d'Italia' u 34. kolu Serie A! Milan je treći sa 66 bodova, a Juventus četvrti s tri manje. Bodovi su vitalni za konačni poredak i plasman u Ligu prvaka. Luka Modrić najavljen je u prvoj postavi Milana, a oba kluba imaju ambicije igrati u najelitnijem klupskom natjecanju sljedeće sezone.

