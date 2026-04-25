Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATI U AKCIJI

Sučić i Ćaleta-Car spremni za madridski ispit nakon trofeja: 'To je dobra vijest, sretan sam'

Piše HINA, Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Sučić i Ćaleta-Car spremni za madridski ispit nakon trofeja: 'To je dobra vijest, sretan sam'
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Hrvatski dvojac spreman je za nedjeljni okršaj protiv Rayo Vallecana nakon oporavka Sučića i uvažene žalbe na karton Ćaleta-Cara

Admiral

Hrvatski nogometni reprezentativci Luka Sučić (23) i Duje Ćaleta-Car (29), koji su prije tjedan dana osvojili s Real Sociedadom španjolski Kup, zaigrat će u nedjelju u prvenstvenoj utakmici protiv Rayo Vallecana. Ofenzivni 23-godišnji veznjak je prije tri dana ostao na klupi za pričuve tijekom pobjede 1-0 nad Getafeom.

KRALJEVSKI KRAH Real u slobodnom padu: Ovo im se nije dogodilo sedam godina!
Real u slobodnom padu: Ovo im se nije dogodilo sedam godina!

- Luka Sučić osjeća nelagodu u koljenu, zbog čega nije igrao u prošloj utakmici. Spreman je sada. Vratio se treninzima, ali vidjet ćemo koliko će vremena dobiti na terenu - izjavo je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije.

Ćaleta-Car, 28-godišnji branič, trebao je propustiti utakmicu s Rayom zbog pet skupljenih žutih kartona, ali će igrati jer je disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza poništila posljednji karton nakon što je klub uložio žalbu.

- To je dobra vijest. On je sigurno opcija za igranje. Sretan sam zbog toga - rekao je strateg ekipe iz Baskije koji u zadnjoj liniji nema sve igrače na raspolaganju zbog ozljeda.

Copa del Rey - Final - Atletico Madrid v Real Sociedad
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Real Sociedad se nakon osvajanja Kupa, ostvarenog u Sevilli boljim izvođenjem jedanaesteraca u finalu s Atletico Madridom, želi popeti u prvenstvu s osmog mjesta. Šest kola prije kraja natjecanja petoplasirani Betis ima osam bodova više, ali i utakmicu više.

NOVI KIKS REAL MADRIDA Betis u zadnjim sekundama zabio za bod protiv 'kraljeva'!
Betis u zadnjim sekundama zabio za bod protiv 'kraljeva'!

- Nisam siguran da bi nam peto mjesto, koje eventualno možemo dosegnuti, donijelo igranje Lige prvaka, ali želimo nastaviti uspješan niz. Želimo maksimalno uspješno završiti sezonu jer nam je to važno uoči pripreme za iduću sezonu - rekao je Matarazzo. 

Nogometaši Real Socedada će u nedjelju s početkom u 14 sati istrčati u Vallecasu, jugoistočnoj četvrti Madrida. Rayo Vallecano se nalazi na jedanaestom mjestu, ali je riječ o ekipi koja je izborila polufinale europske Konferencijske lige.

NAKON REMIJA Arbeloa opleo po sucima: Ljudi koji odlučuju ne razumiju igru...
Arbeloa opleo po sucima: Ljudi koji odlučuju ne razumiju igru...

- Bit će to utakmica visokog intenziteta zbog stila Rayo Vallecana, njegove brze tranzicije i stadiona koji sudjeluje u toj energiji - zaključio je Matarazzo.

Sučić je ove sezone sudjelovao u 22 utakmice za Real Sociedad, pri čemu je zabio četiri gola i tri puta asistirao. Ćaleta-Car je u obrani odigrao 28 utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi
FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu
GOSPOĐA BUDIMIR

FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu

Monika Budimir sa suprugom Antom prošla je slično iskustvo odrastanja i neočekivanog odlaska iz rodnog kraja. Upoznali su se u Velikoj Gorici, imaju četvero djece, a u braku su od 2019.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026